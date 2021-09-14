Marvel劇《鷹眼》首預告女鷹眼登場　8歲童星入行又演《大黃蜂》

Marvel影集一套接一套，先有《WandaVision》、《飛隼與寒冬戰士》、《Loki》以及《What If…?》，接下來由謝洛美維納（Jeremy Renner）主演的《鷹眼》（Hawkeye）即將在2021年11月24日播出，一共有6集。



《鷹眼》一共有6集，將會在12月29日完結，而且故事講到「鷹眼」希望在聖誕節前和家人團聚，海報都富有聖誕節氣氛。（官方圖片）

據知《鷹眼》的時間線發生在《復仇者聯盟4：終局之戰》事件之後，經歷過「彈指事件」的紐約市，「鷹眼」為了在聖誕節前和家人團聚，他聯手「二代女鷹眼」Kate Bishop（Hailee Steinfeld 飾）對付他作為義警浪人期間的宿敵。

預告中已經可見到兩代鷹眼不停鬥嘴。（劇照）

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預告中可以見到鷹眼跟家人在一起的畫面，更可以看到兩代鷹眼不停鬥嘴的畫面，Hailee Steinfeld曾在訪問中講到：「我最愛漫畫中Clint Barton和Kate Bishop之間不停地鬥嘴。我跟謝洛美維納一拍即合，在私下也建立出這種關係，我們在戲內外的互動也很相似，他會帶領着我然後再讓我自由發揮。」

戲中講到鷹眼同屋企人去睇音樂劇，當中就有「美國隊長」、「雷神」、「鐵甲奇俠」、「洛基」、「變形俠醫」等人現物。（影片擷圖）

《鷹眼》大概講到鷹眼原先想跟家人開開心心渡過首個齊人的聖誕節，但此前他需要解決一些麻煩事，鷹眼在被追殺期間發現了一位矇面行事的女孩，原來她就是Kate Bishop，在鷹眼被綁架時，Kate Bishop都有現身幫手，後來兩人更攜手合作面對敵人。

事實上在《黑寡婦》的片尾講到二代黑寡婦Yelena經Agent Valentina得知「鷹眼害死了Natasha」，因此會對鷹眼展開一連串的追殺，不過預告中就未有見到她的畫面。

事實上Hailee Steinfeld今年才24歲。（Hailee Steinfeld IG）

Hailee Steinfeld是位童星，8歲開始拍戲，更於2011年憑《離奇復仇事件》（True Grit）提名第83屆奧斯卡金像獎最佳女配角，更有演過《完美巨聲幫》系列以及最廣為人知的「變形金剛系列電影」首部外傳電影《大黃蜂》。另外Hailee Steinfeld更是位歌手，當中有看過《格雷的五十道陰影》的話就會聽過她主唱的《Capital Letters》，而她的《Starving》、《Most Girls》、《Back to Life》、《Afterlife》等等都是十分好聽且入耳的歌曲。

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