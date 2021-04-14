人類有能力建「侏羅紀公園」　神經科技公司豪言：需要15年培育

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-14 20:00

分別在1993年及2015年上映的《侏羅紀公園》系列（Jurassic Park）及《侏羅紀世界》系列（Jurassic World），兩者故事都是講述人類透過基因成功復活恐龍，並建立了一座以恐龍為主題的樂園。沒想到，28年後的今日，人類在現實世界都有機會「重建」侏羅紀公園或侏羅紀世界。

《侏羅紀公園》的教練，相信不少影迷都會記得。（《侏羅紀公園》劇照）

莫非《侏羅紀公園》及《侏羅紀世界》的劇情真的有機會在現實世界發生？據Neuralink公司創辦人之一Max Hodak，近日在社交平台表示，人類有能力花15年時間興建一座「侏羅紀公園」：「如果我們願意的話，我們大概可以建造侏羅紀公園。這不會是真實的基因恐龍，這可能需要15年時間培育及開發，才有機會創造出全新的物種。」

戲中生物科研集團「遺傳科技公司」，從蚊子體內提取出稀有的恐龍血液而獲得恐龍基因，因此成功「復活恐龍」。（《侏羅紀公園》劇照）

Max Hodak續表示：「生物多樣性（抗脆弱）絕對是珍貴的；而保育是很重要，而且具有意義。但為什麼要停在這裡？我們為什麼嘗試積極創造更多與眾不同的多樣性？」

Max Hodak語出驚人，而網民的回覆也兩極化，有人認同Max Hodak「人類可以創造侏羅紀公園」，但更多網民表示︰「有太多電影告訴我們，為什麼這是一個壞主意」，其中有網民還認為︰「從一個研究神經科技及人機介面的龍頭聽到這番說話，實在是太恐怖」。

Neuralink創辦人之一的Max Hodak近日在社交平台語出驚人，公司其他創辦人還包括馬斯克。（Max Hodak Twitter 擷圖）

Max Hodak表示目前建造侏羅紀公園與否，是單純人類的意願。（《侏羅紀公園》劇照）

其實在今年2月，神經科技公司Neuralink另外一位創辦人馬斯克曾在Clubhouse上預告，聲稱Neuralink成功讓猴子與人機介面連線玩電子遊戲。最終他們在上周五（4月9日）兌現承諾，公開一條長約3分半鐘的短片，見到猴子學會透過人機介面連線玩電子遊戲。當時Elon Musk解釋：「由於晶片是完全植入腦中，因此外表上看起來不會有任何異樣。」

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至於當時Neuralink指出，這項技術運用了名為N1 Link的人機介面裝置，植入大腦運動皮層中控制手掌及手臂的區域。Neuralink強調N1 Link的技術僅屬於小成果，它們正在研發一款可以植入腦中，讓癱瘓人士能方便地無線操控電腦及其他行動設備的人機介面。