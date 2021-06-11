《侏羅紀世界3》海報向第一集隻蚊致敬　月底公開5分鐘獨家預告

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-11 15:00

經典系列電影《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）定於2022年6月10日在美國上映，今早（11/6）電影公司發布全新海報，向第一集致敬。

《侏羅紀世界3》預計會在2022年6月10日上映。（電影劇照）

《侏羅紀世界：統治霸權》繼續由「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）與布斯達拉斯侯活（Bryce Dallas Howard）主演，據電影公司指出，《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）將於月尾美國上映，特別之處在於放映前，將會播出5分鐘長的《侏羅紀世界3》獨家預告。

另外，導演Colin Trevorrow同樣分享了最新海報，圖中可見一隻蚊正停在恐龍身上吸血，正正呼應了《侏羅紀公園》中在琥珀內以蚊子抽取恐龍基因的劇情，向首集進行呼應及致敬，而圖中的侏羅紀標記用色也十分貼近琥珀。

《侏羅紀世界：統治霸權》最新海報向首集致敬。（電影海報）

《侏羅紀世界：統治霸權》主要講述在樂園中，恐龍闖進人類世界，帶來混亂及傷亡，根據網上媒體指出第三部曲將會新增不少恐龍品種，劇照中就有出現擁有羽毛的恐龍品種。

加上早前已知1993年《侏羅紀公園》的三大元老級人馬森尼爾（Sam Neill）、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）及羅娜丹（Laura Dern）都會現身在戲中。而且早前電影製片人Frank Marshall更對外明確表示：「這（《侏羅紀世界3》）不是系列的完結，甚至還會是全新故事的開始！」令影迷相當期待。

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