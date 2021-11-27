金馬獎2021｜張震入行30年首封影帝　「經歷很多沒有獲獎的日子」

第58屆金馬獎今晚（27/11）舉行，獎項競爭激烈，當中新任影帝出爐，由《緝魂》的張震奪獲，同時競爭的人選包括《角頭－浪流連》鄭人碩、《當男人戀愛時》邱澤、《濁水漂流》吳鎮宇以及《金錢男孩MONEYBOYS》柯震東。



張震憑《緝魂》封影帝。（影片擷圖）

金馬獎2021．完整得獎名單｜張震憑《緝魂》封帝 《月老》成大贏家

張震憑《緝魂》封金馬影帝，他上台獲獎時表示：「謝謝金馬，我完全沒有準備...謝謝導演，團隊都表現出最好一面，謝謝經紀人公司，沒有工作的話我都沒有跟他們聯繫，謝謝王家衛導演。我爺爺奶奶都不在了，他們沒有機會看到我得獎，謝謝我的哥哥、太太和小孩，要謝謝的人有很多，我入行有30年了，經歷過很多沒有獲獎的日子。對我自己來說是好事，讓我知道有更多進步的空間，我是個懶惰的演員，卻讓我更有創意去突破自己，很多人說減重12kg很多，其實不多，因為這是演員的工作。」

為角色減20磅

張震為配合《緝魂》角色，特意在短時間內減磅，一星期運動3次，每次兩小時狂做激烈運動，配合地獄式戒口節食，大量消耗肌肉來達致快速瘦身效果，到投入拍攝時體重仍在下降。

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