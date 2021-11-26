金馬獎2021｜柯煒林入行5年獲提名最佳男配角　「暗暗地希望有」

香港演員柯煒林在港產片《濁水漂流》中飾演寡言的露宿者「木仔」，戲中他跟影帝吳鎮宇有較多的對手戲，今次入圍第58屆金馬獎最佳男配角，對於首次角逐金馬獎項，他早前接受《香港01》訪問時都表示：「唔夠膽期望太多，但又暗暗地希望有，其實知道個時係好興奮同眼濕濕，喺條街到好開心咁彈下彈下。」希望這位實力演員今次有結果！

攝影：梁碧玲



柯煒林在戲中突然加入這群無家者，跟吳鎮宇情同父子。（劇照）

對於「木仔」一角，柯煒林表示：「佢自己選擇做露宿者呢一條路，其實佢不嬲都有選擇，只係要去想像自己點樣去生活同生存。而演繹前首先要減磅兼減足9公斤，（特登剷頭？）其實係我提議美術指導『不如我哋剷咗個頭』因為個陣啲頭髮唔長唔短，如果駁髮又唔太啱我，不如就剃咗佢，跟住個感覺都好啱吖。」

柯煒林自言收到劇本已經好想演好「木仔」一角。（梁碧玲 攝）

吳鎮宇如何幫助你?

有跟吳鎮宇合作過都知，他會提供好大自由度予對手去發揮，再接戲讓對方繼續演繹，從而產生不同的火花，對此柯煒林回應：「佢好容許大家有唔同嘅表演模式，我哋只係圍讀咗一次，但真拍時成個氛圍都唔同，佢會用自己嘅方法去創造一個舒適嘅空間俾大家去演繹。」

據合當時吳鎮宇拍攝時，整個人都投入在「輝哥」之中，令其他人不敢打擾。（《濁水漂流》劇照）

再講到導演和Ceci早前受訪有講過片場中柯煒林跟鎮宇已是最熟，他笑着回應：「其實我有啲百厭，個陣喺吊臂上面唔記得問佢拎啲咩，因為我唔覺得佢俾人有生人勿近嘅感覺，佢係片場係好投入角色，我就好鍾意喺片場行嚟行去，同人吹下水咁，對於我嚟講我必須要熟識當下個環境、人同所有嘢，我先可以好舒服咁喺鏡頭前做戲，如果唔係我就會覺得所有人都會做唔好嘅目光望住我，睇我幾時出醜咁，雖然唔係嘅，係我自己咁樣諗姐。」

跟柯煒林做訪問時，就會在聊天之間感受到他好希望力求進步的心。（劇照）

會否覺得《濁水漂流》是代表作？

謙虛的柯煒林稱：「目前階段唔夠膽講自己有代表作，我好喜歡呢個角色同套戲，係我平時喜歡睇戲嘅類型，比較貼近、寫實又有種詩意嘅存在。有趣之處在於觀眾會留意到我其他作品，例如MV、客串劇集，都有人因《濁水漂流》先發現原來係我嚟，當中嘅流動性同多樣性的確有趣。」

柯煒林IG現時有3.3萬 Followers。（柯煒林IG）

何時覺得開始有人認識自己？

事實上柯煒林涉獵MV、電視劇以電影界，作品未算好多，但算得上有人賞識，問及他那一段時間起followers有上升，開始多人熟識時，他講到：「每個階段都有，不過最多嗰時係拍Dear Jane的《銀河修理員》同《二月廿九》，兩套作品差唔多時間推出。不過《濁水漂流》時，反而多咗唔同嘅電影評論，有一種好似確立咗我係個演員咁，因為我本身拍嘅電影唔算太多，但演出嘅作品都橫跨咗唔同界別，多人認識都開心。」

柯煒林自言拍完Dear Jane的《銀河修理員》後開始多人認識。（影片擷圖）

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柯煒林：每次拍喊戲都會驚

柯煒林拍過不少MV，問及他MV比起電影篇幅短，會否更難時，他回應今年上半年拍了衛蘭的《It's OK To Be Sad》、Serrini的短劇、謝安琪的《離不開》等等，都有諗過上半年都是要喊，反而會去思考如何喊得不同，即使喊都會有許多不同的情緒或原因，就需要去尋找，而MV只是一首歌的時間，篇幅及劇情上都未必會如此長，更不是每個MV都可以有劇場版。

柯煒林表示除了喊戲外，其實現時拍戲都會有驚同擔心的時候。（影片擷圖）

當問到喊戲對柯煒林來說難不難時，他直言：「驚㗎，每次都驚。我記得我拍《It's OK To Be Sad》前一、兩晚我打畀朱康，因為佢係我其中一個好願意同放心將我嘅問題去同佢講嘅人，佢都會提供好多唔同方法、想像俾我，變到我可以有條路去行下、去搵下。」

柯煒林內心住了一個小惡魔。（梁碧玲 攝）

半夜的柯煒林會做甚麼？

因為不時看到柯煒林的IG，都會發現他半夜睡不着就會在IG上跟Fans聊天，講起該話題時，起初柯煒林一面正經回應：「冇，冇呢樣嘢，冇，假㗎，唔係我嚟㗎。」不過後來他又笑笑口再回應：「有時我瞓唔着就會諗又有邊個瞓唔着，咁我啲朋友又瞓晒喇嘛，就問下大家囉。同埋香港有好多失眠嘅人、溫書、返工、準備起身返工都好，作為一個小小陪伴囉。加上我講到明唔留底，我瞓前就會del晒佢㗎，第二朝係冇人見過個種，只係屬於夜鬼嘅時候，都有啲惡作劇嘅心理嘅『係唔俾你睇呀，咁早瞓吖嗱！』咁樣囉。」戲外的柯煒林相當有可愛的一面，更是位十分值得大家留意的演員！