紅色通緝令‧影評│荷里活票房巨星反成拖累　3人難洗超級英雄形象

Netflix電影《紅色通緝令》（Red Notice）找來「黑亞當」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）聯合主演，更斥資2億美元（約15.6億）重金製作，創Netflix最高成本紀錄。

雖然電影的點擊率打破了《蒙上你的眼》（Bird Box），成為Netflix史上最高收視電影，然而電影的評價可謂慘不忍睹，劇情了無新意，過多的「嘴炮」互動，讓人愈看愈沉悶。



《紅色通緝令》斥資2億美元重金製作，但電影的評價不高。（《紅色通緝令》劇照）

Netflix年度大作《紅色通緝令》斥資2億美元製作，還找來狄維莊遜、賴恩雷諾士及姬嘉鐸，三位荷里活巨星聯合主演。電影未上映，已經成功製造出話題。最終電影在本月12日上架後，創下Netflix開播首日收看紀錄，之後還成功打破了《蒙上你的眼》，成為Netflix史上最高收視電影，可謂沒有白費這2億美元。

雖然電影由三位荷里活巨星主演，但是劇情可謂了無新意，浪費了這2億美元的製作費。據了解，狄維莊遜、賴恩雷諾士及姬嘉鐸各自獲得約2千萬美元的片酬，那麼餘下的1.4億美元製作費，究竟拍了一部甚麼樣的電影呢？

Netflix年度大作《紅色通緝令》雖然收視高，但評價卻植差。（《紅色通緝令》劇照）

如果電影並非由荷里活巨星主演，會否有更好的效果呢？

先談三位演員的演技，雖然三位都是獨當一面的票房巨星，但三人難以打破固有形象，狄維莊遜在戲中飾演FBI犯罪側寫員哈特利探員，但這角色跟他近年的作品沒有太大分別，除了大量動作戲外，就沒有太多驚喜。

至於飾演國際藝術大盜布斯的賴恩雷諾士，他自從成為「死侍」後，其「嘴炮」印象已經深入民心。今次他在戲中與狄維莊遜及姬嘉鐸的互動，特別是前者，可謂愈看愈煩悶。兩人在戲中突如其來的「嘴炮」，瞬間讓電影變成兒戲。

姬嘉鐸在戲中展露完美身材。（《紅色通緝令》劇照）

至於「神奇女俠」姬嘉鐸也跟賴恩雷諾士有一樣的問題，她的出現讓人自己聯想到她就是神奇女俠，特別是導演的一場動作設計，當時三人來到軍火商索托沃切的金庫，姬嘉鐸與狄維莊遜及賴恩雷諾士準備開戰，由動作設計以至武器，都讓姬嘉鐸秒變為神奇女俠。或者三人的成功形象太過深入，每當有類似的設定出現時，觀眾就會很自然地聯想到他們昔日紅遍全球的角色。

狄維莊遜近年演出的作品，票房相當高，但電影故事都是相似。（《紅色通緝令》劇照）

除了3位主角外，動作戲都是另一失敗的地方。當以為擁有2億美元的製作費，大型兼瘋狂的動作場面會不時出現，然而影迷又再失望。筆者最深刻的動作場面，就是狄維莊遜大開直昇機門避開大炮。

這幕應該是戲中的最佳動作戲。（《紅色通緝令》劇照）

最後就是劇本，可謂最讓人失望。故事一開始非常引人入勝，介紹三顆寶石彩蛋的由來及去向確實不俗，故事初期的發展尚算有追看性，但直到姬嘉鐸的出現，她來到偏遠的俄羅斯監獄，與狄維莊遜及賴恩雷諾士的見面，很快變成一部喜劇電影。如果是要求認真的情節，電影劇情沒有甚麼情理可言，大部份是出於巧合。然而從另一角度來說，如果不是追求邏輯的觀眾，相信會充滿娛樂，而且看得輕鬆。

除了劇本外，最後Ed Sheeran的出現，貫徹了整部電影的風格 — 「無厘頭」，或者娛樂爽片可以接受，但這部電影用了三位荷里活巨星，再加上2億美元的製造費，但出來的效果實在是差強人意。