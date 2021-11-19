狄維莊遜巨型廣告玩踢爆　「賴恩雷諾士係佢阿媽Netflix寄生蟲」

Netflix原創電影《紅色通緝令》（Red Notice）由三大巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及姬嘉鐸（Gal Gadot）主演，日前狄維莊遜為宣傳《紅色通緝令》，在巨型廣告板上大爆賴恩雷諾士秘密！
狄維莊遜在廣告板上留言寫下「賴恩雷諾士用他媽媽的Netflix帳戶」，並在個人IG上傳照片、標記賴恩雷諾士和Netflix寫下「紀錄中，賴恩的媽媽是位非常神奇的媽媽，不知道為甚麼賴恩會變成這樣，《紅色通緝令》在Netflix上映，希望大家睇得開心。」
及後賴恩雷諾士都有回應狄維莊遜「為公平起見，我媽媽都有用我的OnlyFans帳戶」，而Netflix「這是最後一次，我讓你決定放甚麼上Netflix廣告板。」可見大家的相處搞笑得來又十分玩得。
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