Netflix新戲里安納度片酬高500萬美金　珍妮花︰佢更有票房叫座力

Netflix新戲《Don’t Look Up》由荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）以及珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）共同演出。



里安納度片酬高珍妮花羅倫絲500萬美金。（Don't Look Up 劇照）

據知里安納度狄卡比奧片酬為3000 萬美金（約2億3340萬港元），而珍妮花羅倫絲的片酬則是2500萬美金（約1億9450萬港元），只是里安納度的83%，不過珍妮花羅倫絲大方表示不介意：「是的，我也知道，里安納度比我能帶來更高的票房，我對於自己的片酬感到非常幸運和滿意。」

里安納度狄卡比奧的片酬是3,000萬美元，而珍妮花羅倫絲則是2,500萬美元。（《不要抬頭》劇照）

不過她續指若在其他情況下，我都有見過，都相信其他職場女性都被問及同樣事情，當被問到同工同酬的事件其實是非常不舒服。要是你質疑一些看起來不平等的事情，你會被告知這不是性別差異，但其實他們無法告訴你真正的原因是甚麼。