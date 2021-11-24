Netflix新戲里安納度片酬高500萬美金　珍妮花︰佢更有票房叫座力

Netflix新戲《Don’t Look Up》由荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）以及珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）共同演出。
據知里安納度狄卡比奧片酬為3000 萬美金（約2億3340萬港元），而珍妮花羅倫絲的片酬則是2500萬美金（約1億9450萬港元），只是里安納度的83%，不過珍妮花羅倫絲大方表示不介意：「是的，我也知道，里安納度比我能帶來更高的票房，我對於自己的片酬感到非常幸運和滿意。」
不過她續指若在其他情況下，我都有見過，都相信其他職場女性都被問及同樣事情，當被問到同工同酬的事件其實是非常不舒服。要是你質疑一些看起來不平等的事情，你會被告知這不是性別差異，但其實他們無法告訴你真正的原因是甚麼。
奇洛李維斯多次與Marvel擦身而過 終於正面回應「會否加MCU？」《G風暴》古天樂狂跑狠撞車身 劇租搭出1︰1太空館天象廳拍槍戰雪降花｜Disney+獨家韓劇 BLACKPINK Jisoo丁海寅上演淒美愛情片Disney+《鷹眼》開播3大賣點 重提浪人事跡女鷹眼勢必爆紅丹麥女孩｜艾迪烈柏尼「後悔」演跨性別人士 ：今時今日唔會接演無名｜「珍珠港」事件中共黨員冒死傳情報 梁朝偉王一博造型曝光《智齒》紀錄三大香港秘景 鄭保瑞︰套戲上映時裕民坊都冇埋《屍殺列車》翻拍美版2025年上映 「恐怖大師」溫子仁擔任監製