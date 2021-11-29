【紅色通緝令】狄維莊遜霸氣送頂級農夫車　退役海軍當場感動淚崩

由狄維莊遜（Dwayne Johnson）、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及姬嘉鐸（Gal Gadot）聯合主演的Netflix電影《紅色通緝令》，創下Netflix原創電影首播觀看紀錄。他早前為電影舉行特別放映活動，原來是為了驚喜給一位特別觀眾，非常窩心。



Netflix電影《紅色通緝令》創下Netflix原創電影首播觀看紀錄。（《紅色通緝令》劇照）

早前狄維莊遜邀請影迷參加《紅色通緝令》的特別放映活動，當時他在其instagram寫道：「我邀請粉絲參加《紅色通緝令》的特別放映活動，而我打算為他們做一件很酷的事，也想做一件很大及驚人的事，要讓其中一位粉絲畢生難忘。」他指出本來想送電影中的Porsche Taycan跑車，但車商說不可以，於是他靈機一觸，決定將他的農夫車送出。

狄維莊遜表示原本想送出Porsche Taycan跑車。（IMDb 圖片）

於是狄維莊遜認真地打聽每位到場粉絲的背後故事，最後Oscar Rodriguez的故事最能夠打動他。據了解，Oscar Rodriguez是一位退役海軍，目前是一位健身教練，並要獨自照顧75歲母親。除此之外，他還在教會擔任召集人，為遭遇家暴的受害婦女提供食物及支援。狄維莊遜被他的善心打動，於是決定將這份禮物送給他，更寫了一張禮物卡給他，讚揚他是「善良的典範」。

狄維莊遜早前為《紅色通緝令》舉行特別放映活動。（《紅色通緝令》劇照）

當Oscar Rodriguez讀完禮物卡的訊息後，知道自己獲得這份禮物後相當激動，驚訝地坐在地上，之後才站起來上前擁抱狄維莊遜，還留下了感動的淚水。狄維莊遜看著開心的Oscar Rodriguez感到相當欣慰，並稱：「這是我的榮幸。」最後他還打趣表示：「現在我要想想如何回家，因為我的車沒有了。」