美國警員神撞樣狄維莊遜　笑容最一致︰開心為大家提供歡樂

荷里活巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）整個外表都極具特色，光頭高大大隻佬不算十分常見，但近日竟有人發現在美國阿拉巴馬州竟然有位警員跟The Rock十分相似，一度以為他本人幫朋友頂更。



The Rock近日表示，自己一日要沖三次涼。（IG/@therock）

有網民發現美國阿拉巴馬州的Morgan County Sheriff's 辦公室，日前在官方Facebook上傳了警員Eric Fields跟民眾的合照，相中他戴上黑超、左手放在倒後鏡望向鏡頭笑、就連右邊則臉笑都跟The Rock如出一徹，而且他同樣是光頭大隻佬，的確好形容搞亂。

據知Eric Fields已經在Morgan County Sheriff's 辦公室工作了 17 年，他曾在監獄、調查部門、特殊受害者等部門工作過，現在是名中尉，負責戰術訓練並擔任槍械教官。Eric Fields笑言自己是The Rock和雲迪素（Vin Diesel）的小朋友，十分開心為大家提供歡笑。