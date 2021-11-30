余文樂1200萬勞力士被指「積木錶」　「花了錢被笑的感覺不好受」

余文樂親自監督的自家視頻《Inside out》，今個星期來到第5、6集，鑑於數個月前樂仔拿出一枚價值過千萬的古董錶拍賣受爭議，今集開始前特別拍了一段回應，有文章指他被騙，但樂仔很有耐性地跟大家逐點擊破，他亦感慨地說︰「我的好與不好永遠被放大。」

談到今次事件，樂仔坦言總會有點不好受，有種被嘲笑的感覺。（影片截圖）

1200萬珍藏被指「積木錶」

樂仔在今集分享其手錶收藏心得，並拿出收藏多年的最愛手錶公諸同好，余文樂：「愛玩古董錶的人，喜歡獨一無異，遇上戴着好東西的人聊起來，有識英雄重英雄的感覺。」早前，他把部分珍藏的藝術品、腕錶及NFT珍藏，交給佳士得作公開拍賣，收益撥捐「願望成真基金」，為患重病兒童籌款，最成交總額高達港幣1億2千多萬港元，非常成功。不過當中有一杖勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的極罕腕錶，當時估價最高為1,200萬港元，可惜最終流拍，事源有外國專家撰文指該手錶是「積木錶」。

所謂「積木錶」即是並非全隻原廠出品，中間更換過同一型號的其他配件。樂仔在節目中談及此事︰「我當初拿出來的手錶，因為一名外國收藏家的文章出來，指不是原本的面盤，所以他覺得不對。如果你對玩古董錶有一定的認識，其實很常會出現更換。」樂仔又用玩古董車作比喻︰「你想要一部完美的收藏，大可能要選取第一部的車頭、第二部的車尾及第三部的引擎，來裝嵌出自覺最完美的收藏品，是很常見的事。」

余文樂公開古董錶收藏 極罕有「中東面」PP名錶價值過千萬

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在片中樂仔都大方回應「積木錶」事件。（影片截圖）

「我的好與不好永遠都被放大」

樂仔感嘆，在玩古董錶這圈子，最怕名聲受損：「若是名聲丢了，很快就會傳出去，寫文章的人我不想攻擊他，也不需要攻擊他，但他一向是寫拍賣手錶找毛病。賣我手錶的也絕不是外行人，到了拍賣時我必需要將手錶交到佳士得，他們有整個團隊去辨認，手錶有沒有出錯，他覺得沒有問題，才拿到拍賣會，而且他們一定是紐約拍賣行的專家去辨認，這樣是通過的。」

原本拿出來拍賣的勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263。（影片截圖）

最後，余文樂坦言有些報道指他被騙、傻仔等，「錶被收回我不覺得可惜，亦不覺得是丟臉，坦白說是不好受，花了錢還要被笑的感覺，但我還是選擇留下來。」樂仔更感慨多年來都是自己的事都會被放大。「我的好與不好永遠都被放大，如果我要玩下去，我要更加小心，不少人試過被騙就不玩，我會選擇留下來，因為我喜歡這東西。」