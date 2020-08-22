《怪物先生》余文樂演技被狂踩　不滿集3大影帝后拍出套大爛片

近月移居台灣的余文樂，有新戲《怪物先生》上映，不過鑑於戲院未解封，只能在網上看。《怪物先生》請來金像金馬雙料影后惠英紅、金像影后春夏及金馬影帝涂們演出，不過評價就非常不濟。電影早在18日已於內地網絡平台上架，慘被內地網民踩得一文不值。

余文樂一度被指今次在《怪物先生》中，表演了「面癱式演技」。（影片截圖）

《怪物先生》改編自美國奇幻小說家A. Lee Matinez的作品《Monster》，不過網民對電影一點都不賣帳，事關一套好電影最重要是故事性強，不過觀眾就彈該戲毫無故事性可言，劇本層面上更評為不合格。劇情就是簡單的余文樂和春夏相遇後，春夏知道自己有超能力，要跟惠英紅對打，春夏最終勝利，電影完結。重點在於敘事性單一，缺乏基本的起承轉合，有內地觀眾更指︰「睇了20分鐘都不知道在幹甚麼」、「看完40分鐘已經關了」、「有實力派演員也拯救不了一個爛劇本」、「浪費了3大影帝影后，根本是爛片」、「退一下付費觀看的錢吧」，更有人反問一句「戲骨們拍戲是否都不看劇本了？」

有網民指出覺得花了$12睇戲都是浪費。（網上擷圖）

據了解，余文樂對《怪物先生》抱不少期望，他早前接受訪問時更講到：「有很多特效場面很難演，是從影以來在綠幕前拍得最多的一部戲。」不過睇完戲的網民仍是給出劣評，有「毒舌」網民更直言余文樂開始進行「面癱演技」，演藝人生正走下坡，「看完真是恨鐵不成鋼，這麼好的演員陣容，故事卻這麼爛，有人演技還這麼差」，相信留言中的「有人」正是在指余文樂。