鬼滅之刃｜登頂宣布拍續集講音柱　炭治郎扮花魁惡鬥上弦鬼之六

日本人氣動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上映73日，觀影人數累計至2405萬人次，票房突破324.7億日圓，終於超越2001年動畫電影《千與千尋》，登上日本影史票房榜第一名以及成為第二部破300億票房的動畫電影。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》登上日本影史冠軍。（《鬼滅之刃》劇照）

據當局相關人士透露，其實在製作《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》時，早已有另一部電影版的企劃方案，加上《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在原著漫畫中分為兩卷描寫，接下來的故事將會包含四卷內容，因為一套電影根本講不完，所以分為上下兩部製作是最佳的方法。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》終於

事實上下部理應就會講到《吉原遊郭篇》，即是音柱宇髄天元去抓抓小葵跟他去吉原出任務，但因為小葵唔想去，及時出現的竈門炭治郎打了音柱頭槌，再說：「就讓我代替小葵去吧！」

後來竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助將會打扮成女裝，扮成花魁潛入花街，打探秘密隱藏在花街的鬼，跟上弦鬼月之六哥哥妓夫太郎以及妹妹墮姬，再展開一連串精彩的惡鬥。