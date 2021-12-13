【蜘蛛俠】歷代美女角色顏值大檢閱　最靚呢位無庸置疑

萬眾期待的Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將於周三（15日）上映，影迷固然關注會否有三代蜘蛛俠同場的畫面出現，另外亦會想知蜘蛛仔與MJ的戀情發展。

由2000年代杜比麥奎爾（Tobey Maguire）的版本開始，除了Mary Jane與Gwen Stacy兩大鐵腳女角外，《蜘蛛俠》電影世界仲有好多外型出眾的女角，小編為大家來個大盤點，原來不少網民認為，呢位女角先係終極最靚！

MCU年尾壓軸《蜘蛛俠：不戰無歸》終於要上映啦！（劇照）

女友一號Mary Jane



第一代《蜘蛛俠》3集電影中，姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）飾演的Mary Jane，跟杜比麥奎爾（Tobey Maguire）扮演的蜘蛛仔愛得轟烈，戲中打扮性感的她亦成為七、八十後的女神。

姬絲汀鄧絲飾演的Mary Jane打扮相當性感，成為不少七、八十後男士的女神。（劇照）

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而第二代安德魯加菲（Andrew Garfield）主演的《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2），本來找了莎蓮活莉（Shailene Woodley）飾演Mary Jane，但她的戲份最後全被刪除，當年有狗仔隊拍到她的造型。

莎蓮活莉版的Mary Jane最後無法面世。（視覺中國）

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女友二號Gwen Stacy



安德魯加菲版的《蜘蛛俠》就集中講述蜘蛛仔跟Gwen Stacy的戀情，安德魯與愛瑪史東（Emma Stone）亦戲假情真，稱得上是最Sweet的蜘蛛俠情侶，愛瑪史東的這型走清純路線，讓觀眾有初戀感覺。

愛瑪史東與安德魯假戲真做。（劇照）

其實杜比麥奎爾版《蜘蛛俠》亦出現過Gwen Stacy，由《侏羅紀世界》女星白麗絲達拉斯侯活（Bryce Dallas Howard）飾演，當年的她都幾省鏡。另外《蜘蛛俠2》亦有位過鏡的Gwen Stacy，由外型出眾的Brianna Brown扮演。

白麗絲達拉斯侯活版的Gwen Stacy都幾省鏡。（劇照）

女友三號MJ



來到湯賀蘭版本的《蜘蛛俠》，第二集講到蜘蛛仔跟Zendaya飾演的MJ終於正式拍拖，MJ個名似係Mary Jane，但人設就似Gwen Stacy，似乎是兩大女主角的混合體。戲中MJ打扮較男仔頭，但現實中的Zendaya擁有模特兒身形，是時尚界的寵兒，早前仲同湯賀蘭承認戀情！

Zendaya擁有模特兒身形，著咩都咁靚。（IG圖片）

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Aunt May先係大美人



但論顏值的話，三代Aunt May演員Rosemary Harris、Sally Field及Marisa Tomei都不輸歷代女主角，尤其是第一代的Rosemary Harris，年輕時是位古典美人，五官十分標緻，稱得上是靚絕《蜘蛛俠》電影世界；Sally Field出道時眼大大跟愛瑪史東撞樣；而保養得宜的Marisa Tomei就獲封最火辣Aunt May。

立即點擊下圖睇三代Aunt May演員有幾靚！