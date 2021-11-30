《蜘蛛俠不戰無歸》湯賀蘭約滿繼續拍　監製︰正計畫下一個三部曲

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠》第3部曲《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）鐵定於12月15日香港上映，繼續由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、艾佛烈蒙利納（Alfred Molina）、占美霍士（Jamie Foxx）等人主演，早前更有提及該集也是湯賀蘭跟Marvel簽約的最後一部電影。



預告出現奇異博士打到蜘蛛俠靈魂出竅的畫面。（預告截圖）

根據外媒報導，近日蜘蛛俠系列電影的製作人Amy Pascal公開透露：「完成《蜘蛛俠：不戰無歸》後，SONY正計畫繼續拍攝新的《蜘蛛俠》三部曲，我們預計會拍成三部電影，現在開始要進入下一個三部曲。」

《蜘蛛俠：不戰無歸》不會是最後一部蜘蛛俠電影。（影片截圖）

雖然今集將會是湯賀蘭最後一部跟Marvel簽約拍攝的電影，但一直都未有他會卸任的消息，而且他早前曾透露「這不是我跟Marvel合作的最後一部作品，也不是最後一部《蜘蛛俠》。」相信接下來Marvel仍然會繼續跟湯賀蘭合作。