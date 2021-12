【蜘蛛俠不戰無歸】兩預告13彩蛋　重要大戰場景致敬《變種特攻》

由湯賀蘭(Tom Holland)、Zendaya及班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)即將在下周三上映,而官方公開的兩條預告中含有大量訊息,如今率先跟影迷重溫兩條預告的彩蛋及過往與多元宇宙有關之情節。



《蜘蛛俠:不戰無歸》將在下星期上映。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

《蜘蛛俠:不戰無歸》首條及次回預告分別在8月24日及上月17日公開,當時首條預告已經藏有蜘蛛俠5大反派的線索,最終確認為八爪魚博士、電魔、綠魔、沙人及蜥蜴人。在首條預告時,彼得柏加來找奇異博士的原因是希望他有法術能讓大家忘記他就是蜘蛛俠,然而由於他並不想MJ等人忘記他,於是打斷了奇異博士施展魔法的過程,導致多元宇宙出現。

《蜘蛛俠:不戰無歸》的兩條預告有大量訊息。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

然而在此之前紅女巫在《溫黛與幻視》(WandaVision)時已經成功創建出虛構地方韋斯特維尤(Westview),並在劇集結尾時學習混沌魔法中,相信她回收韋斯特維尤釋出的力量,對Marvel電影宇宙原時間線有著關鍵的影響。

《溫黛與幻視》與《蜘蛛俠:不戰無歸》有關係。(《溫黛與幻視》劇照)

除此之外,洛基在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)時,偷走了「宇宙魔方」,導致聖神的時間線出現分歧,迫使時間變異管理局(TVA)逮捕他。然而《洛基》告訴影迷,時間變異管理局的幕後掌舵人並不簡單,他的身份有著屬於「征服的」反派,而洛基及希依維眼前見到的角色,可算是最溫馴的。可是隨著希依維殺死了他,神聖的時間線終於出現分裂。

《洛基》與《蜘蛛俠:不戰無歸》的關係非常明顯。(《洛基》劇照)

另外就是在《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)的片尾片段。當時艾迪布洛克與毒魔在與血蜘蛛、克雷斯卡薩迪及尖嘯等大戰後,來到某座小島的度假村。當時毒魔向艾迪布洛克能展示共生體誕生至今800萬年來對於多元宇宙的知識,此時外面突然有閃光,兩人被轉移到另一個空間,並在電視上看到了《號角日報》總編輯J. Jonah Jameson報道蜘蛛俠的真實身份。而當時的閃光,未知與《溫黛與幻視》紅女巫是否有關連。

毒魔與蜘蛛俠的連繫。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

至於《蜘蛛俠:不戰無歸》的兩條預告,相信話題性最高的就是在次回預告時,「蜥蜴人」遭不知名物體打了一拳。點擊下圖即睇兩條預告的13大彩蛋!!!