蜘蛛俠：不戰無歸│官方藝術圖流出　劇透兩代蜘蛛俠決戰電魔場景

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將在下周三上映，雖然官方一直沒有承認三代蜘蛛俠同框的傳聞，但許多粉絲都確信三代蜘蛛俠將一同現身保衛地球。然而近日有網民發現，與《蜘蛛俠：不戰無歸》聯乘合作的印尼最大銀行疑似劇透了重要訊息。



多元宇宙的影響下，奇異博士與蜘蛛俠打起來。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

Marvel電影宇宙第27部作品《蜘蛛俠：不戰無歸》確認了首代「綠魔」Willem Dafoe、「八爪魚博士」Alfred Molina、「電魔」Jamie Foxx、「蜥蜴人」Rhys Ifans及「沙人」Thomas Haden Church回歸參演，然而粉絲期待已久的三代蜘蛛俠同框傳聞，官方至今一直都沒有承認，甚至派出演員否認有關說法。

首代「綠魔」出現在Marvel電影宇宙。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

雖然如此，但粉絲仍然不時能在官方的預告、網上流出的照片及知情人士爆料的情況下，找到三代蜘蛛俠同框的證據。日前印尼最大銀行Bank Mandiri與《蜘蛛俠：不戰無歸》聯乘合作的宣傳照出爐，疑似劇透了電影的重要場景。

蜘蛛俠的新戰衣，見到手上可以使出類似奇異博士的魔法。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

從11張的宣傳照可以見到，其中一幕見到兩代蜘蛛俠聯手對抗電魔，然而卻未見到真的曾在《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）時與電魔對決的安德魯加菲（Andrew Garfield）。