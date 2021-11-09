【永恆族】已死角色確定回歸MCU　主演：簽下多部電影合約！

由趙婷執導的《永恆族》（Eternals）上映中，雖然電影評價兩極，但全球票房已經達到1.6億美元，而在戲中飾演永恆族首領雅夕（Ajak）的Salma Hayek率先跟粉絲表示，她已經跟Marvel Studios簽下多部電影合約，意味著雅夕將會在未來的Marvel電影宇宙再度亮相。
注意！！！下文含劇透！！！
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趙婷在《永恆族》中將3位角色賜死，其中肯定已經犧牲的有Salma Hayek飾演的雅夕及馬東石飾演的吉加美士（Gilgamesh），至於由理察麥登（Richard Madden）飾演的伊卡利斯（Ikaris）雖然在最後一刻飛向太陽自盡，但鏡頭沒有交代他是否真的死亡。
雖然雅夕及吉加美士這兩個角色已經確定死亡，但Salma Hayek卻率先向粉絲派定心丸，指自己已經跟Marvel Studios簽下多部電影合約，意味著雅夕將會再次回到Marvel電影宇宙。Salma Hayek在Podcast《Smallzy's Celebrity Small Talk》表示：「我確實簽了多部電影合約！能夠成為永恆族是非常有趣，因為你需要無所畏懼地保護（人類）。」
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