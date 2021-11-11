【永恆族】兩片尾片段刪減內容流出　編劇證原安排復仇者成員登場

由趙婷執導、Gemma Chan、理察麥登（Richard Madden）、馬東石、Salma Hayek及安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）等主演的《永恆族》（Eternals），雖然電影口碑兩極化，但全球大賣，暫獲超過1.6億美元全球票房。近日一眾台前幕後繼續為電影宣傳，爆出兩條片尾片段的原定安排。



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《永恆族》評價兩極。（《永恆族》劇照）

Marvel透過《永恆族》進一步向粉絲展示出一個更廣闊的電影宇宙觀。（《永恆族》劇照）

據《永恆族》編劇Ryan Firpo及Kaz Firpo指出，第二條片尾片段原本找來一位復仇者聯盟成員客串。兩位編劇向外國傳媒《Screen Rant》稱：「有一個版本是Sam（Wilson）會在最後登場，在最後一條片尾片段。然而你看到這世界發生大事，大家需要更多時間接受。」

兩位編劇還指出，由於Marvel粉絲剛失去鐵甲奇俠、美國隊長及黑寡婦，而變形俠醫正在恢復人類的身軀，所以全部復仇者都幾忙碌：「我認為（永恆族）的時間線與劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）在差不多相同的時間發生，所以每個人都很忙，我想粉絲開始意識到即將發生的大事之基礎。」然而最終Sam Wilson的美國隊長沒有出現，導演趙婷改以「幽靈刺客」的馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）聲演一句對白。

《永恆族》如今的兩條片尾片段，跟原定的版本都不一樣。（《永恆族》劇照）

除此之外，原來第一條片尾片段有一個加長版。當時乘坐多摩號飛船的典娜、爵格及馬卡妮在尋找其他永恆族時，遇上分別由Harry Styles及Patton Oswalt飾演的Starfox及Pip the Troll，當時前者向三人提到他們的朋友面臨重大危機。

然而據《Entertainment Weekly》報道，第一條片尾原先有一個加長版。該報道引述飾演永恆族族長雅夕的Salma Hayek及飾演永恆族戰士馬卡妮的Lauren Ridloff消息，指Starfox來到多摩號飛船後，曾經與典娜、爵格及馬卡妮談到天神組大法官亞彌聖。然而在最終版本，當時Starfox僅向典娜、爵格及馬卡妮提到他們的朋友面臨重大危機。

原本由Harry Styles飾演的Starfox，會跟典娜、爵格及馬卡妮提到天神組大法官亞彌聖。（《永恆族》劇照）