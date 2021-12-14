Lady Gaga被爆「自認夠料做金像影后」寫定得獎感言　真相神逆轉

【Lady Gaga／GUCCI名門望族】Lady Gaga歌而優則演，繼《星夢情深》（A Star Is Born）後，又要以新作《GUCCI名門望族》（House of Gucci）進攻奧斯卡影后寶座，片子在美國上映後票房反應還不差，儘管她勤練義大利口音卻被嫌講出來更像俄羅斯口音，為戲所下的苦功卻是有目共睹。



《GUCCI名門望族》改編自真人實事，Lady Gaga飾演狠心買兇殺夫的黑寡婦，是片中的靈魂人物，她上一次在《星夢情深》扮演的還是和自身較為接近的歌手角色，這一次馬上挑戰難度更高的真實人物，也有意教外界看出她在演技上的成長，而且顯示自己期待在演員的工作上交出媲美歌壇的成績，絕對不是說說而已，是真的努力去做。

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之前在美國東岸最大的紐約影評人協會電影獎，Lady Gaga獲選為最佳女主角，擠下《史賓沙》（Spencer）姬絲汀史超域（Kristen Stewart）、《Being the Ricardos》妮歌潔曼（Nicole Kidman）等原先更有呼聲的對手，外界視為「爆冷」，卻讓她在奧斯卡影后爭奪戰的氣勢上更進一步，因而八卦刊物開始傳她未勝先驕、過度自信，已經讓演藝圈的部分人士起反感。

外媒「OK！」稱Lady Gaga自認在《GUCCI名門望族》演出比《星夢情深》更有資格獲得奧斯卡最佳女主角，因而她的自我宣傳與造勢力道比《星夢情深》那時還要更強，甚至指她已經自認勝券在握、開始在準備得獎感言。雖然她確實被公認有再戰奧斯卡影后的實力，但過度的自我標榜已令娛樂界同業感到厭煩，對於她的勝算反而有削弱的效果。

專門打臉八卦的網站則稱，雜誌對於Lady Gaga向來有很多誇大不實的報導，都把她描繪成傲慢自滿、目空一切這一次不過又是老套。

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