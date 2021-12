紐約影評人協會獎│Lady Gaga封影后　古天樂監製動畫奪最佳動畫獎

紐約影評人協會日前公布2021年得獎名單,Lady Gaga憑《GUCCI名門望族》(House of Gucci)成為影后,而「奇異博士」班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)則憑Netflix電影《犬山記》(The Power of the Dog)奪得影帝寶座。古天樂有份擔任監製的Netflix動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs. the Machines)成為最佳動畫。



Lady Gaga憑《GUCCI名門望族》成為紐約影評人協會最佳女主角。(《GUCCI名門望族》劇照)

紐約影評人協會日前公布了今年13項獎項的得獎名單,最佳電影由改編自村上春樹小說、由濱口龍介執導的日本電影《Drive My Car》奪得、新西蘭女導演Jane Campion憑《犬山記》成為最佳導演,她早前已經憑電影奪得威尼斯影展最佳導演「銀獅獎」。至於最佳新導演獎方面,則落入美國女星Maggie Gyllenhaal手上,由她執導的《The Lost Daughter》在多個國際影展上好評如潮,而她早前已經憑電影獲得威尼斯影展最佳劇本獎。

班尼迪甘巴貝治憑《犬山記》奪得紐約影評人協會影帝寶座。(《犬山記》劇照)

至於個人獎項方面,「奇異博士」班尼迪甘巴貝治及Lady Gaga分別成為最佳男主角及最佳女主角。班尼迪甘巴貝治的同劇男星Kodi Smit-McPhee則成為最佳男配角;而女配角方面,則由美國女星Kathryn Hunter憑《馬克白》(The Tragedy of Macbeth)所奪得。

Maggie Gyllenhaal(左二)憑自編自導電影《The Lost Daughter》勇奪最佳新導演獎。(IMDb 圖片)

至於天下一有份投資,並由古天樂擔任執行監製的Netflix動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs. the Machines)成為最佳動畫;而最佳攝影獎則落入由史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導的《西城故事》(West Side Story),為電影擔任攝影師的波蘭攝影師Janusz Kamiński曾經憑《舒特拉的名單》(Schindler's List)及《雷霆救兵》(Saving Private Ryan)榮獲兩次奧斯卡最佳攝影獎。