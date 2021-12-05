紐約影評人協會獎│Lady Gaga封影后　古天樂監製動畫奪最佳動畫獎

紐約影評人協會日前公布2021年得獎名單，Lady Gaga憑《GUCCI名門望族》（House of Gucci）成為影后，而「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）則憑Netflix電影《犬山記》（The Power of the Dog）奪得影帝寶座。古天樂有份擔任監製的Netflix動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines）成為最佳動畫。



Lady Gaga憑《GUCCI名門望族》成為紐約影評人協會最佳女主角。（《GUCCI名門望族》劇照）

紐約影評人協會日前公布了今年13項獎項的得獎名單，最佳電影由改編自村上春樹小說、由濱口龍介執導的日本電影《Drive My Car》奪得、新西蘭女導演Jane Campion憑《犬山記》成為最佳導演，她早前已經憑電影奪得威尼斯影展最佳導演「銀獅獎」。至於最佳新導演獎方面，則落入美國女星Maggie Gyllenhaal手上，由她執導的《The Lost Daughter》在多個國際影展上好評如潮，而她早前已經憑電影獲得威尼斯影展最佳劇本獎。

班尼迪甘巴貝治憑《犬山記》奪得紐約影評人協會影帝寶座。（《犬山記》劇照）

至於個人獎項方面，「奇異博士」班尼迪甘巴貝治及Lady Gaga分別成為最佳男主角及最佳女主角。班尼迪甘巴貝治的同劇男星Kodi Smit-McPhee則成為最佳男配角；而女配角方面，則由美國女星Kathryn Hunter憑《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）所奪得。

Maggie Gyllenhaal（左二）憑自編自導電影《The Lost Daughter》勇奪最佳新導演獎。（IMDb 圖片）

至於天下一有份投資，並由古天樂擔任執行監製的Netflix動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines）成為最佳動畫；而最佳攝影獎則落入由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《西城故事》（West Side Story），為電影擔任攝影師的波蘭攝影師Janusz Kamiński曾經憑《舒特拉的名單》（Schindler's List）及《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）榮獲兩次奧斯卡最佳攝影獎。