蜘蛛俠不戰無歸｜三代蜘蛛俠大比拚　你最鍾意邊一位？

Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）上映後引起全城熱話，影迷最期待電影會否出現三代蜘蛛俠同場的世紀畫面，期待2000年代版本的杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、2010年代版本的安德魯加菲（Andrew Garfield）與新一代的湯賀蘭（Tom Holland）走在一起。

三代蜘蛛俠各有特色，亦各有可取之處，大家最喜歡哪一個版本呢？以下為大家分析各個版本的優點，雖然話小朋友先要做選擇，但始終有一位最得你歡心。

杜比麥奎爾演繹最觸動人心

畢竟是第一代蜘蛛俠，杜比麥奎爾版的蜘蛛俠對很多影迷來說是不可取代的存在，演繹出Peter Parker的怯懦及不善於社交等性格，而他跟女友Mary Jane的愛戀，以及與好友Harry Osborn的羈絆，到後期他自己黑化，這版《蜘蛛俠》成功在於情感的表達，觸動到觀眾的心。

+ 10

安德魯加菲外型最出眾

高大又靚仔的安德魯加菲，可謂三代之中最有型有款，雖然跟原著漫畫的毒男形象背道而馳，但這個更有自信的Peter Parker擁有不一樣的魅力，跟Gwen Stacy談戀愛時沒有自卑，面對敵人亦更勇敢，本身演技不錯的安德魯，打造出形象完美的蜘蛛俠。

+ 10

（劇照）

先天條件最切合的湯荷蘭

由《美國隊長3》初次登場開始，湯荷蘭版的蜘蛛俠就沒有令人失望過，個子不高外貌不出眾，但他正正擁有扮演Peter Parker的先天條件，平凡但充滿魅力，跟鐵甲奇俠亦師亦父的關係，更令觀眾接受在第三階段才加入MCU的他，由15歲的普通高中生，變成拯救世界的超級英雄，觀眾見證他的成長，更有親切感。