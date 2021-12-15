《蜘蛛俠︰不戰無歸》湯賀蘭回應網民劇透　有條問題避答似說中了

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）今日（15/12）上映，由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演，定必成為今年壓軸矚目電影。而在開畫日，官方就再派出主角兼劇透王湯賀蘭，連同女友Zendaya與好友雅各布貝塔隆（Jacob Batalon）一同拍出首條自我劇透短片。

三位坐定定，一齊抽碗中問題解答。（影片截圖）

短片一來就是三位坐定定，說要解答一眾網民關心的問題，例如有網民指八爪魚博士是管理廢墟難民營，湯賀蘭就笑指點解可以喺預告睇到咁多嘢？又有網民指Jacob飾演的尼特將會成為一大歹角，二人就一笑置之，更說難以置信。去到有人問「夜魔俠」是否正是彼得嘅律師，這個問題二人都冇正面回應，只說不知道，似乎網民的推測不遠已。

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而最搞笑是去到最後一條︰「占美霍士會回歸飾演電魔？」三人都煞有介事地神情凝重，然後說不如由當事人自己答。鏡頭一轉，占美霍士現身並親自說︰「我會強勢回歸！」非常搞笑。