蜘蛛俠不戰無歸｜無劇透影評　大賣情懷彌補遺憾　證蜘蛛俠真成長

由湯賀蘭（Tom Hollland）、Zendaya、Jacob Batalon、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等人主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man : No Way Home）今日（15/12）正式上映，是繼《黑寡婦》（Black Widow）、《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、《永恆族》（Eternals）後今年度Marvel收官力作，令粉絲萬分期待！



MCU年尾壓軸《蜘蛛俠：不戰無歸》今日正式上映！（劇照）

《蜘蛛俠：不戰無歸》在爛番茄開出100%新鮮度的高評分。（網上擷圖）

《蜘蛛俠：不戰無歸》於今日上映，不少影迷早早搶飛為睇頭場免受劇透之苦，究竟最終今集會否出現「三代同堂」的畫面、蜘蛛俠身份被揭要如何收場、如何展開多元宇宙為《奇異博士2》鋪路，早已現身的反派八爪魚博士、綠魔、沙人、蜥蜴人和電魔有甚麼下場、Peter Parker今次又會搞出甚麼事呢？

八爪魚博士：「你不是Peter Parker！」（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

首部曲蜘蛛俠正式加入復仇者聯盟。

首集Peter Parker還是個懵懂的小孩子，發現自己有能力幫忙別人，需要在中學生和蜘蛛俠的身份之中取得平衡，不過當時仍有人生導師鐵甲奇俠的帶領，他只需要跟着大人們的指示就可以了。

第2部曲中蜘蛛俠本想依賴神秘客。（劇照）

第2部曲《蜘蛛俠：決戰千里》跟接《復仇者聯盟4：終局之戰》的劇情，當時失去亦師亦友的鐵甲奇俠後，他逼着要快速成長，雖然身邊仍有Happy，但潛意識上他還是需要別人來帶領，所以一導誤信神秘客是盟友，再次搞出一鑊泡，被踢爆身份之餘更令自己處身險境之中。

（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

來到三部曲的最終章，雖然有奇異博士在旁幫助蜘蛛俠施咒，希望為世人洗腦忘記Peter Parker就是蜘蛛俠，但在過程中受到蜘蛛俠的打擾令咒語出現問題，從而首度打開未知的多元宇宙，加大震撼感！

MJ和Ned為Peter的最強後盾。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

不過值得一提的是，今集大部分劇情蜘蛛俠都是靠自己的思想、意識去下決定，而非依靠他人，加上由他製造出來的問題都由他自己解決返，令人有種感到他成長大個仔的感覺，終於可以獨當一面擔起大旗，接下成將會成為MCU的重要人物。

奇異博士都抵擋不住多元宇宙的開啟。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

今集作為收尾整集的舖排、劇情、故事性都很完整，全程有笑位、喊位、感動位，148分鐘絕無冷場及廁所位，除了一向的打鬥畫面出色外，今次會感受都更多人性以及情懷在內，相信影迷會睇得更為感動！

蜘蛛俠在整個過程中將會面對迷失、失去及憤怒，但正正有以上經歷才會令他有所成長，而最終他會回到最初，成為最樸素的蜘蛛俠，需要單靠自己的力量去成為友好鄰居蜘蛛俠。

影迷將見證蜘蛛俠大大成長。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

雖然劇情去向非常易估，不過有不少致敬位做足功課，加上今集大牌演員有很多，但卻沒有互相搶戲，而且更會串連起以往跟蜘蛛俠有關的人及事，會成為填補粉絲多年來的遺憾的一集，更會有種釋懷的感覺，必然會相當滿足。