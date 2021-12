蜘蛛俠不戰無歸｜無劇透影評　大賣情懷彌補遺憾　證蜘蛛俠真成長

由湯賀蘭(Tom Hollland)、Zendaya、Jacob Batalon、班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)等人主演的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man : No Way Home)今日(15/12)正式上映,是繼《黑寡婦》(Black Widow)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《永恆族》(Eternals)後今年度Marvel收官力作,令粉絲萬分期待!



MCU年尾壓軸《蜘蛛俠:不戰無歸》今日正式上映!(劇照)

《蜘蛛俠:不戰無歸》在爛番茄開出100%新鮮度的高評分。(網上擷圖)

《蜘蛛俠:不戰無歸》於今日上映,不少影迷早早搶飛為睇頭場免受劇透之苦,究竟最終今集會否出現「三代同堂」的畫面、蜘蛛俠身份被揭要如何收場、如何展開多元宇宙為《奇異博士2》鋪路,早已現身的反派八爪魚博士、綠魔、沙人、蜥蜴人和電魔有甚麼下場、Peter Parker今次又會搞出甚麼事呢?

八爪魚博士:「你不是Peter Parker!」(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

首部曲蜘蛛俠正式加入復仇者聯盟。

首集Peter Parker還是個懵懂的小孩子,發現自己有能力幫忙別人,需要在中學生和蜘蛛俠的身份之中取得平衡,不過當時仍有人生導師鐵甲奇俠的帶領,他只需要跟着大人們的指示就可以了。

第2部曲中蜘蛛俠本想依賴神秘客。(劇照)

第2部曲《蜘蛛俠:決戰千里》跟接《復仇者聯盟4:終局之戰》的劇情,當時失去亦師亦友的鐵甲奇俠後,他逼着要快速成長,雖然身邊仍有Happy,但潛意識上他還是需要別人來帶領,所以一導誤信神秘客是盟友,再次搞出一鑊泡,被踢爆身份之餘更令自己處身險境之中。

(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

來到三部曲的最終章,雖然有奇異博士在旁幫助蜘蛛俠施咒,希望為世人洗腦忘記Peter Parker就是蜘蛛俠,但在過程中受到蜘蛛俠的打擾令咒語出現問題,從而首度打開未知的多元宇宙,加大震撼感!

MJ和Ned為Peter的最強後盾。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

不過值得一提的是,今集大部分劇情蜘蛛俠都是靠自己的思想、意識去下決定,而非依靠他人,加上由他製造出來的問題都由他自己解決返,令人有種感到他成長大個仔的感覺,終於可以獨當一面擔起大旗,接下成將會成為MCU的重要人物。

奇異博士都抵擋不住多元宇宙的開啟。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

今集作為收尾整集的舖排、劇情、故事性都很完整,全程有笑位、喊位、感動位,148分鐘絕無冷場及廁所位,除了一向的打鬥畫面出色外,今次會感受都更多人性以及情懷在內,相信影迷會睇得更為感動!

蜘蛛俠在整個過程中將會面對迷失、失去及憤怒,但正正有以上經歷才會令他有所成長,而最終他會回到最初,成為最樸素的蜘蛛俠,需要單靠自己的力量去成為友好鄰居蜘蛛俠。

影迷將見證蜘蛛俠大大成長。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

雖然劇情去向非常易估,不過有不少致敬位做足功課,加上今集大牌演員有很多,但卻沒有互相搶戲,而且更會串連起以往跟蜘蛛俠有關的人及事,會成為填補粉絲多年來的遺憾的一集,更會有種釋懷的感覺,必然會相當滿足。