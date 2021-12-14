《蜘蛛俠︰不戰無歸》Zendaya性感大搶鏡　網民讚︰最靚蜘蛛精

Marvel電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），昨晚（13/12）洛杉磯舉行首映禮，一眾主角湯賀蘭（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya）、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等都有現身，不過就以辛蒂亞一身蜘蛛網打扮搶晒鏡，驕人的長腿更成為話題。

Zendaya最初連頭飾眼罩都是蜘蛛網設計概念，非常搶鏡。（視覺中國）

憑《蜘蛛俠》系列走紅的湯賀蘭（Tom Holland），爆紅不久已成為全球少女的目標，不過早在拍第一集時，蜘蛛仔已經跟戲中女友Zendaya傳出緋聞，隨後更漸趨公開，在今年7月先被外媒拍到二人在車上熱吻，但當時都沒有正面回應。

【蜘蛛俠】湯賀蘭公告戀情？ IG祝「我嘅MJ」Zendaya生日快樂

湯賀蘭祝「我嘅MJ」生日快樂，疑似公告戀情。（IG圖片）

湯賀蘭3兄弟諂諂現身，真兄弟班。(視覺中國)

「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）一齊合照。(視覺中國)

直至今年9月1日，Zendaya生日前夕湯賀蘭直接在IG放閃，叫對方起床後致電他，然後女方的甜蜜回應令戀情正式曝光，雖然讓全球不少女粉絲心碎，但又因為二人相襯又是銀幕情侶，不少粉絲都為二人送上祝福。

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在電影《蜘蛛俠：不戰無歸》洛杉磯舉行首映禮上，Zendaya就以一身蜘蛛女打扮出席，由頭飾到高衩裙都以蜘蛛網概念設計，不過最令人賞心悅目是她一展長腿的魅力，成為全晚焦點所在，就算男友湯賀蘭現身都難掩其風頭。而首映照片登上內地微博後，內地網民更指其造型有如《西遊記》蜘蛛精，而且是歷代最美的。