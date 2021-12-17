蜘蛛俠3｜爛番茄新鮮度達94%！湯賀蘭自爆二刷仍然睇漏唔少重點？

【蜘蛛俠3／蜘蛛俠不戰無歸】電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將搶先全美兩天於12月15日週三上映，有網友更博士和醫生的英文諧音，出奇招要上片首日「請假看醫生」。《蜘蛛俠：不戰無歸》上週預售也打破了不少紀錄，可見影迷對蜘蛛俠的喜愛以及期待！



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《蜘蛛俠：不戰無歸》是湯賀蘭（Tom Holland）飾演的蜘蛛俠版本中的第三部曲，看著他長大的製片Amy Pascal表示：「當我們第一眼看到湯賀蘭時，他演出的蜘蛛俠有一種我們從未看過的特質，他不僅是一個很好的演員，也是好的運動員跟有趣的人。這些年來拍攝的蜘蛛俠電影，湯賀蘭的熱情跟想要保護彼得和探索彼得不同面貌的特質是令人感到非常驚豔的。」

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湯賀蘭也表示：「這是一部你會進電影院看很多次的電影，他有太多層次值得回味，也很令人懷舊，更是值得在大銀幕看，即使我已經先看過兩次了，我覺得還是有很多錯過的部分。」

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另外為了不影響觀影樂趣，演員湯賀蘭、雅各布貝塔隆（Jacob Batalon）和莎黛雅（Zendaya ）更錄製一段影片呼籲看完的影迷朋友絕對不要劇透，最後占美霍士（Jamie Foxx）的出現更是影片的精采焦點！

《蜘蛛俠：不戰無歸》已於12月15日於香港正式上映。

《蜘蛛俠：不戰無歸》的爛番茄新鮮度達94%。（截圖）

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