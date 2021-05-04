蜘蛛俠｜杜比麥奎爾45歲變頹廢中佬　披頭散髮滿面鬍鬚老態畢露

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-05-04 00:30

荷李活男星杜比麥奎爾（Tobey Maguire）在《蜘蛛俠》系列電影中飾演SONY第一代「蜘蛛俠」紅極一時，知名度遍及全球，近年來因工作態度不積極都沒新作品，形同淡出荷李活。現年45歲的他，原本有張娃娃臉，近日被拍到與嫩模女友外出約會，老態全顯在臉上，引發熱議。

杜比麥奎爾的演藝事業沒有突出表現，感情方面倒是多采多姿，杜比麥奎爾曾與環球影業高層之女Jennifer Meyer有過一段9年婚姻，育有一對兒女，兩人自2007年結婚於2016年分手，直到2020年底才正式離婚，恢復自由身。杜比在2018年開始與18歲的年輕女模Tatiana Dieteman約會，至今仍穩定交往中。經常與女友出門的他，近日被媒體捕獲。

點圖放大看「第一代蜘蛛俠」杜比麥奎爾45歲頹廢中佬樣👇👇👇

引人注目的是，杜比麥奎爾頂著一頭亂髮又蓄鬍，老態全顯在臉上，從原本的娃娃臉變成中年大叔，讓人一度認不出他是誰，粉絲看到照片也傻眼直呼「認不出來他是蜘蛛俠」，還有人感嘆「我還停留在以前蜘蛛俠的形象」、「杜比的娃娃臉不見了…」、「歲月是把殺豬刀」。

同場加映：【蜘蛛俠3】員工網上曬殺青禮物 變劇透「蜘蛛俠三代同堂」證據（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

詹皇養傷喊 Kendrick Lamar 推新作！ 網求幫催「老詹粉」蕾哈娜出歌

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】