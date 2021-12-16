鷹眼│終極反派第五集終現身　兩彩蛋同《蜘蛛俠：不戰無歸》有關

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）昨日（12月15日）正式在香港上映，與此同時Marvel電影宇宙（MCU）劇集《鷹眼》（Hawkeye）也在昨日於Disney+上架。雖然未知道是巧合還是刻意安排，但如果你在同一天觀看這兩部作品，相信會驚嘆Marvel電影宇宙一眾編導的安排。



注意！！！下文含劇透！！！

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希莉辛菲飾演的凱特，角色非常討好，獲得粉絲歡心。（《鷹眼》劇照）

《鷹眼》昨日播出第五集「浪人」（Ronin），一連串的驚喜讓這集暫時成為全劇最高分，未知道下星期播映的大結局能否再創新高，粉絲拭目以待。先說說今集的劇情，電影開頭帶影迷回到2018年，《黑寡婦》故事之後，當時伊蓮娜（Yelena Belova）與其他「寡婦」使用合成藥劑幫助其他「寡婦」消除紅房控制時，遇上「彈指事件」，伊蓮娜化灰，她在五年之後復活，但當時她表示自己只是離開了五秒的時間。她在回來後，即2023年，知道其姐娜塔莎羅曼諾夫已經死亡。

未知鷹眼會否在最終回死亡？（《鷹眼》劇照）

之後劇情承接《鷹眼》第四集，因為有「黑寡婦」殺手介入，於是奇連巴頓叫凱特畢夏普（Kate Bishop）回家。當時凱特畢夏普跟母親埃莉諾（Eleanor Bishop）坦白，指自己跟鷹眼在查一案件，調查後得悉「仕龍有限公司」幫助「運動服」洗黑錢，而前者的總裁是是埃莉諾的未婚夫傑克。

佛羅倫斯佩芝飾演的伊蓮娜同樣相當搶眼。（《鷹眼》劇照）

然而當凱特回到自己的住所時，沒想到伊蓮娜已經在等候她，並告訴凱特她過去的經歷，其中包括鷹眼殺死了她的姐姐「黑寡婦」娜塔莎羅曼諾夫。她最後向凱特表明她是受命執行任務，而目標就是「鷹眼」奇連巴頓。之後凱特在翌日再次回家時，已經見到母親報警，傑克被捕。凱特並不甘心這樣退出，瘋狂致電奇連巴頓，而奇連巴頓則再次穿上「浪人」戰服，相約瑪雅單獨見面。

粉絲認為奇連妻子Laura就是曾經為復仇者聯盟工作，但早已經引退的超級英雄Mockingbird。（《鷹眼》劇照）

可是瑪雅沒有單獨前來，但很快「浪人」就知道，他把瑪雅的手下逐個擊倒後，再打敗打敗瑪雅，還向她展示真實身份，勸說她停止追殺「浪人」，並警告她不要試圖傷害他及其家人。奇連還透露當時是幫派中為幕後首領工作的線人向他告密，這名幕後首領借他之手殺死瑪雅的父親。

瑪雅的結局同樣令人期待。（《鷹眼》劇照）

起初瑪雅不願相信奇連的說法，但問到卡齊後，開始懷疑卡齊就是奇連口中的線人。來到尾聲，伊蓮娜跟蹤埃莉諾後，鏡頭轉向凱特，她收到來自伊蓮娜的訊息，而內容是關於她是受到埃莉諾的委託殺死奇連，並附上一張埃莉諾與幕後黑手「金霸王」的合照，粉絲期待已久，曾在Netflix的Marvel劇集出現的「金霸王」終於回歸。

凱特與奇連這組合會否合作順利呢？（《鷹眼》劇照）

點擊下圖即睇第五集「浪人」的15大彩蛋，今集竟然出現與《蜘蛛俠：不戰無歸》的關連！！！