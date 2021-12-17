蜘蛛俠不戰無歸│率先了解蜘蛛俠最強宿敵　綠魔早在19年前已死亡

年度壓軸超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）終於在香港上映，不少影迷搶先在上映首天觀看電影，務求在沒有劇透的情況下，欣賞這部電影。《蜘蛛俠：不戰無歸》由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演，其他演員還包括飾演Alfred Molina、Willem Dafoe及amie Foxx等。雖然這群反派出現的原因留待觀眾自行發掘，然而準備入場的觀眾其實可以先了解這群反派昔日的故事，如今率先介紹由Willem Dafoe飾演的綠魔。



Willem Dafoe再度飾演「毒魔」。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

由Willem Dafoe飾演的綠魔曾在杜比麥奎爾（Tobey Maguire）版的《蜘蛛俠》（Spider-Man）出現，當時電影在19年前上映。Willem Dafoe在戲中的名字是諾曼奧斯本（Norman Osborn），是奧氏企業的總裁兼科學家，其子夏利奧斯本（Harry Osborn）是彼得柏加的好友。雖然夏利是諾曼的獨子，但他一直都不情願過父親為他準備的富裕生活，而且對科學更是一竅不通。

不認不認還須認，Willem Dafoe再次成為「毒魔」，他日前出席電影首映禮。（IMDb 圖片）

可是奧氏企業近年都未能在實驗取得重大成果，諾曼為了保住自己一手成立的公司，與美軍簽訂合約，並親自將自己當成人體實驗的對象。可是當諾曼進行人體實驗時，吸入一種新發明但性質不明的血清。雖然諾曼的速度及力量急速增加，但血清同時讓他出現精神分裂，還當場殺死其助手。

夏利奧斯本與彼得柏加的友情，兩人曾因誤會而分道揚鑣，幸好最後冰釋前嫌。（《蜘蛛俠》劇照）

陷入精神不穩定的諾曼聽到一把聲音，讓他穿上綠色盔甲，並戴上惡魔面具，更配上武裝滑翔翼，成為「綠魔」。可是綠魔最後與蜘蛛俠決戰時，遭自己的滑翔翼殺死。據了解，瑪莉珍向彼得柏加坦誠自己愛上屢次拯救她的蜘蛛俠，當後者想向前者解釋他就是蜘蛛俠時，夏利走入來，見到兩人牽着手，於是就誤會了兩人互相愛慕對方。

諾曼是奧氏企業的總裁兼科學家。（《蜘蛛俠》劇照）

夏利回家後，諾曼見到兒子非常傷心，於是決定幫他討回公道。他在昆斯博羅橋劫持瑪莉珍與一輛滿載小孩的空中纜車，威脅蜘蛛俠只能救一方。然而蜘蛛俠卻成功救到瑪莉珍，同時也讓小孩平安。之後綠魔與蜘蛛俠展開大戰，相信大家都記得，最後綠魔在求饒時，心中想用滑翔翼殺死蜘蛛俠。然而蜘蛛俠的蜘蛛感應發揮作用，翻身避開滑翔翼，最終滑翔翼將諾曼殺死。當時諾曼在臨死前，懇求彼得柏加不要把自己是綠魔的事告訴夏利。

這枝藥劑，大家是否有印象呢？（《蜘蛛俠》劇照）

相信大家了解完這個故事後，就會明白《蜘蛛俠：不戰無歸》時，綠魔的設定及獲「復活」後的新故事。