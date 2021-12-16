蜘蛛俠｜最索梅姨拍過全裸床戲？08年「摔角片」做脫衣舞孃最經典

【蜘蛛俠3／蜘蛛俠不戰無歸】2021年英雄大作《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）終於在12月15日正式上映，從首波預售票「搶飛」的狀況來看，可想而知今天每間影院皆已擠滿人潮。湯賀蘭（Tom Holland）也表示：「這是一部你會進電影院看很多次的電影，他有太多層次值得回味，也很令人懷舊，更是值得在大銀幕看，即使我已經先看過兩次了，我覺得還是有很多錯過的部分。」



不過，由於才短短上映沒多久，似乎說出任何細節都會劇透，總之這部爛番茄影片近100%的好評十分建議大家「多刷」為準。此次，電影視界就先以人物為主題，挖掘「梅姨」瑪莉莎湯美（Marisa Tomei）在演出《蜘蛛俠》被公認為「最索梅姨」再次掀起熱度前，過去演出過的「性感情慾」角色而早就備受關注的電影。

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「最索梅姨」拍過全裸床戲？

《Before the Devil Knows You're Dead》是由Sidney Lumet於2007年執導的美國犯罪驚悚電影，並在同年被美國電影學會評為該年最有影響力的電影之一。該片講述安迪（Philip Seymour Hoffman飾演）與漢克（伊芬鶴健／Ethan Hawk飾演）兩兄弟有著不同個性與際遇，安迪有著深謀遠慮的才華策略並身伴美麗妻子，漢克則天性善良卻正為女兒的學習發愁。

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不過安迪不想甘於現狀，想與生活狀況不好的漢克策劃一齣完美搶案，因而把頭腦動在父母經由多年的「珠寶店」，然而由於安迪太過自負導致狀況逐漸失控。這部片值得一提的是，並非平鋪直敘去描述，而是採取跳躍式漸進，讓觀眾們去看清脈絡發展。當然，在享受動腦連結時，Philip Seymour Hoffman和瑪莉莎湯美的「愛情戲碼」（碰撞很大力）也可謂是驚艷了一票人。

2008年摔角片做脫衣舞孃最經典

由Darren Aronofsky執導的2008年美國劇情電影《拼命戰羊》（The Wrestler），是瑪莉莎湯美被提名「奧斯卡最佳女配角」的主演電影之一。劇情描述一位早已沒有名氣的摔角手重回擂台，不僅為了名譽也為了親人做最後的搏鬥，並聚焦在其主角藍迪（米奇洛基／Mickey Rourke飾演）位於高峰與低潮的人生轉變。曾經，外媒《Newsweek》更給出了「米奇洛基精湛的表現，是影史上最偉大的演出之一。」相當高的評價來表示《拼命戰羊》的寫實震撼。

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至於瑪莉莎湯美在電影中是飾演一位花名為Cassidy的單親媽媽，職業是「脫衣舞孃」與米奇洛基飾演藍迪有情愛關係，讓《拼命戰羊》在重度輸出人生的過程中，增添更多在情感上與現實的描繪。

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