王力宏自導自演《戀愛通告》突加吻戲　合作女星曾與吳亦凡拍床戲

王力宏在本月15日在社交平台證實與李靚蕾離婚，結束8年婚姻關係。李靚蕾在兩日後突然寫下毀滅性長文，控訴王力宏混亂的男女關係，震撼整個華人娛樂圈。事件繼續發酵，有網民更提到他在2010年自編自導自演的浪漫喜劇《戀愛通告》，當時導演王力宏突然要求加一段吻戲，因此女主角劉亦菲獻上自己的銀幕初吻。



《戀愛通告》是王力宏首次擔任導演的作品。（《戀愛通告》劇照）

王力宏與劉亦菲合作的電影《戀愛通告》在2010年上映，其他演員包括曾軼可、喬振宇、陳沖及陳漢典等。據了解，女主角劉亦菲在這部電影獻上她的銀幕初吻。當時身兼導演、編導及演員三職的王力宏在受訪時曾提到這場吻戲原本是不在劇本上，但兩人因為拍戲時所產生的默契，因此認為有需要增加這場口。

這幕吻戲是突然加上去的，據說，這是劉亦菲的銀幕初吻。（《戀愛通告》劇照）

沒想到有網民瞬間聯想到吳亦凡，而當事「受害人」又是劉亦菲。皆因兩人在2016年上映的《致青春·原來你還在這裏》，戲中有一段床戲，兩人原本在各自的床上睡覺，但吳亦凡突然去劉亦菲的床上，夾硬擠在一起，後來吳亦凡在戲中對她上下其手，並說「我就放在這裡，就不動了。」，但劉亦菲卻掙扎說：「你手別亂摸。」

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難怪有網民心痛劉亦菲，「心疼神仙姐姐，又是力宏又是XX凡」。事實上，雖然王力宏是一名歌手，但他都拍過不少電影，合作過的女星包括章子怡、劉亦菲及湯唯等。有微博網民表示，趁在這些電影下架前趕快看，事件繼續發酵，應該很快就沒有幾多部可以留下。