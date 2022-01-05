37歲楊淇回歸幕前兼學幕後製作　保安工作轉兼職：演員好被動！

香港電影導演會「電影導演會教室2021」畢業禮，今日在Premiere Elements舉行，導演張婉婷、李英洛、劉偉強、演員姜大衛、蘇玉華及楊淇都有出席，而楊淇在接受傳媒訪問時，談到她演出了今年畢業生的作品《山孩》：「戲入面我做拐子婆，環境在廢墟發生，後世界，不是發生在這個年代或世界。」



37歲楊淇演出了今年畢業生的作品《山孩》。（陳順禎 攝）

除此之外，一直專注演戲，電影、舞台劇、電視劇都有涉獵的她，在去年6月時有報道指她在大學校園任職保安，當時她表示自己一直都是「Slash族」，做多份兼職，包括侍應、廚房、花店職員等，但因疫情關係最嚴重時餐廳無法開門營業，沒有工作每天在家相當冇安全感，故決定找一份長工。

隨著早前香港疫情有緩和跡象，她表示有在香港電台拍劇，而保安工作已經改成兼職。除此之外，楊淇如今還在幕後製作公司工作：「演員好被動，我覺得可以一路學習，現在在幕後製作公司做production（製作）。」