久天長地．專訪︱楊淇諗過疊埋心水做保安員等退休：唔想做明星

由Wasabi原著小說《甚麼天長怎樣地久》改編，楊淇、白只和當奴（唐劍康）主演的舞台劇《久天長地》今晚（24/9）正式在香港演藝學院歌劇院首映。《久天長地》是一個穿越三世、涉及生離死別的愛情故事，一眾角色在執着和放下之間糾結，戲味甚濃。故事結構宏大，加上闊別舞台足有三年時間，身為女主角的楊淇難免有一些緊張：「我演足三世，第一世因為意外離世，另一半就好唔甘心，想改變呢個結局，個故事就係由呢度開始。」楊淇又透露，今次的劇本加插了不少演員的想法，對她而言，既新鮮又困難：「佢唔係一個本身已經有晒架構，知道點樣呈現嘅一個劇本，佢係一個由小說改編嘅劇本，你擺唔到咁厚嘅小說上舞台，所以大家都用咗個幾月嘅時間修改個劇本，每個人都對自己角色加入自己想法。」

攝影：劉智源

化妝、髮型︰JoJo Cheng



舞台劇《久天長地》女主角楊淇早前接受《香港01》專訪，大談角色之餘，亦分享入行20年的點滴。

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楊淇在《久天長地》中飾演「悅意」，任職做戰地記者在一次採訪中遇到流彈失救喪生，後來因為愛人利用可令時光倒流的魔法蠟燭而「重生」。（Instagram/@sheepskin_kateyeung）

現年36歲的楊淇似乎是有一種「主角命」，她大部份的作品，都是領着「第一女主角」的頭銜，但她卻有意無意地拒絕這種命運。16歲入行，兩年後便憑電影《魂魄唔齊》（2002）提名香港電影金像獎最佳新人奬，與張艾嘉簽約後更拍攝了《20 30 40》（2004）和《盛夏光年》（2006）兩套重頭戲，路途比起不少圈中人順遂，雖然之後失去了經理人的庇蔭，陷入低潮期，但捱過這段時間後，工作又接踵而至，先在香港電視（HKTV）拍攝《導火新聞線》、《三面形醫》，後於ViuTV參演《三一如三》，套套都是女主角，然而，Job接Job並非她理想的生活。

提到今次舞台劇有兩大男主角傍實，楊淇笑說：「幾幸福，我好似出道以來，都係夾住喺兩個男人中間，我都唔係好知點解，我剛剛先去完一個夏日電影節，睇返15年前嘅《盛夏光年》，見到好多骨膠原，好反光，啲毛孔好細咁。」（海報）

「當時係舞台劇接電視劇再接舞台劇咁，我好記得我係兩邊都做得唔好，你好努力完成兩邊嘅嘢，但係又好似能力不足咁，充滿內疚感。有一次有位導演放我，我話『多謝你』，佢話『我要你都冇用啦，你攰到咁』，我就開始考量，係咪我日日排到密密麻麻就好呢，究竟係要番個質素好，定係我要做得死為止先叫好。（呢一行唔係做到死先最好？）大家恨做到死，但我發現我唔係咁，我唔能夠評價其他人，我只能夠話呢個模式唔適合我。（唔擔心上唔到位、紅唔到？）我想做一個演員咋，我唔係想做明星，我唔鍾意日日出街好多對眼關注，演員好需要生活，演員生活嗰時俾人關注，嗰個就唔係生活嚟。」

楊淇喜歡說笑，談到《久天長地》最大的賣點時，她說：「睇一個36歲嘅女士企咗喺台面，抵晒！」

也許是追求生活，也許是謀求固定收入，也許是缺乏安全感，楊淇後來選擇了「外出」打工：「你知做演員都係好唔穩定，好被動，尤其是女演員開始年紀大，啲機會就會愈來愈少，因為市面上都多青春啲嘅戲，我又已經過咗果個年紀，演都係演老師角色，但老師角色又唔會多，有都未必到你，我就會覺得，不如用呢段時間充自己，塞滿自己，或者係感受一下除咗演戲之外，自己仲對咩有興趣。」

楊淇今年6月被爆到大學任職保安員，使不少觀眾、粉絲感到震驚，笑稱自己的「炒散王」的她便指過去一段時間都做過不少演藝以外的工作，咖啡店樓面、蠟燭師、花店職員，以至餐廳工作：「我做過大集團旗下嘅餐廳，因為好好奇係點，正式返工之前仲要去公司上培訓課程，又要去迎新日聽佢公司嘅歷史，了解各個部門係點，好有大開眼界嘅感覺。」

楊淇上年7月起便轉行做大學保安員，今年6月傳媒報道有關消息，引起網民熱烈討論。（Instagram/@sheepskin_kateyeung）

早前疫情嚴峻，食肆晚市生意大受影響，所以楊淇上年7月起便轉行做大學保安員，要做啲乜？她說：「首先你要巡樓，巡完樓，學生上堂嘅劇院你要開門，每個崗位都唔同，要睇你個Area有幾多個所謂嘅劇院，跟住上天台睇睇，有馬路你就要管車，管完車，你又要理一啲工程嘢，咁你要知啲工程部門嘅人嚟做乜野，有咩壞有咩冧，有人暈低有人唔見野有人肚痛有人唔識路都關你事。（冇演藝工作接會一直做落去？）我而家都仲有合約喺身，我諗我會繼續做落去，做到退休為止，做到70歲為止，而家36歲，我仲有34年可以做，幾安心。（升職一路做上去？）佢哋真係有叫我升，咁我自己呢，『唔好啦』，做好易，但係管人你要做多好多嘢，個責任感又要再大啲，唔係話唔得嘅，但唔係呢個時候。」

楊淇坦言有諗過放下一切專心做保安員，不過想像永遠比起實行容易，執着和放下之間存在着無限可能：「就算係夢想、自己好鍾意嘅嘢，都唔需要好執着囉，你唔會一世都冇得做，點解要只係睇眼前呢一刻，但同時間，放唔低都可以放唔低，繼續唔好放低都冇問題，係咪好矛盾？我就係一個咁矛盾嘅人。」