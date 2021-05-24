白只一嘗心願舞台劇做慘情戲　楊淇死足幾次夠淒美：喊到收唔到聲

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-24 11:30

游學修、楊淇、DJ當奴、白只、朱栢謙等合演改編自小說《甚麽天長 怎樣地久》的舞台劇《久天長地》，日前拍攝宣傳海報。

近期香港疫情轉趨穩定，多個大型表演節目陸續出台，游學修、楊淇、DJ當奴、白只、朱栢謙等合演改編自小說《甚麽天長 怎樣地久》的舞台劇《久天長地》，日前拍攝宣傳海報。白只最近不停演出舞台劇，他笑言不是「轉行」：「咁我都係舞台度出嚟嘅，只係中間走過去做音樂，得閒又去拍電影，呢個時勢有劇搵我，梗係返嚟『屋企』啦。依家我都做緊幾個騷，我排劇排到半夜，之後趕嚟影相，影完即刻去排戲。其實我舞台劇一直做喜劇，自從拍咗電影，被人定咗型我好陰沉，連今次舞台劇都要做慘情戲，不過叫做有得做正經戲，一嘗心願啦！」

白只話自己以前舞台劇做開喜劇，拍完電影被定型做陰沉角色。

女主角楊淇率先劇透，自爆角色要死足幾次夠淒美：「因為故事都有穿越成分，所以預咗要死足幾次，今次劇本都『慘慘哋』，不停要我哋勾起痛嘅感覺，所以我不時捉住Wasabi問要咩類型嘅痛，我都擔心排戲會喊到收唔到聲，加上做舞台劇係現場對住觀眾，如果要心痛到流眼淚，咁就演技大考驗。」

游學修型格上陣，很快投入痛心情緒。他指同劇演員夠分量，舞台上交流過足戲癮：「今次大家關係都好close，好似我同白只係校友，導演係白只演藝學院嘅老師，監製又係演藝大師姐，喺前輩面前更加要打醒十二分精神！過去一年我投放比較多嘅時間喺網媒，呢次重踏台板感覺，都有啲啲唔同，但作為表演者係享受觀眾即時畀你嘅反應，好想快啲到9月開騷。佢哋好早就搵我做呢個劇，當時我嘅網台都未開，但係受到疫情影響，依家網台上軌道，要大家夾時間排戲，但係我太愛呢個故事，我直情想改電影版，到時睇吓有冇老闆投資。」