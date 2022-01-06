【北京冬奧】官方動畫《我們的冬奧》推新預告　脹版孫悟空勁搶鏡

北京冬季奧運會將在下月4日在北京舉行，而獲北京冬奧組委支持與授權的中國動畫電影《我們的冬奧》將在冬奧結束前一天與中國觀眾見面，而今日官方就公開了全新預告片。



《我們的冬奧》原本在本月15日中國上映，但如今延至下月19日中國上映。（《我們的冬奧》預告擷圖）

全新預告片片長近1分鐘，名為「齊天大聖熱血歸來」，講述齊天大聖與快樂小孩圖圖一同協力冬奧盛會。然而預告片的齊天大聖，未知是否因為冬天吃得太多，變成了脹版齊天大聖，還被官方取笑：「你是孫悟空還是豬八戒呀？」成功在網絡上引起熱話。

其實《我們的冬奧》是一部將在下月19日於中國上映的中國動畫電影，而動畫製作更獲得北京冬奧組委的支持及授權，北京冬奧會和冬殘奧會的吉祥物「冰墩墩」與「雪容融」作為主角參演，還有他角色如1961年上映的《大鬧天宮》，其角色孫悟空、《沒頭腦和不高興》的沒頭腦及不高興、《葫蘆兄弟》的葫蘆娃等。

至於在新預告「齊天大聖熱血歸來」出現的脹版齊天大聖，成功引起中國網民關注。有網民笑言「人到年紀總是發福的」、「發胖的猴子我憋不住笑了」等。