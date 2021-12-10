《蜘蛛俠不戰無歸》美國杯葛北京冬奧　傳中國反制禁荷里活片上映

美國政府於星期一（6/12）正式宣布外交杯葛北京冬奧，將不會派任何官員出席，但運動員仍能得到政府的全力支持，而杯葛的原因為「中國在新疆持續進行種族滅絶和反人類罪行」；新西蘭亦以「疫情」為由不派官員參加；日本岸田文雄政府考慮以「不派閣員」的方式作表態；歐洲議會通過決議文呼籲歐盟各國外交杯葛北京冬奧

不過北京外交部表示，美方在未收到邀請的情況下便將官員出席跟新疆人權問題掛鉤，是「完全是顛倒黑白、錯上加錯、自欺欺人」的行為。



美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一(6日)宣布，拜登政府不會派任何外交代表出席2022年北京冬奧。(AP)

《蜘蛛俠：不戰無歸》仍未在內地定檔。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

消息一出後，中國外交部發言人回應指將會採取反制措施，有指原定12月上映的Marvel超級英雄大片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將被暫緩上映，此外更包括由荷里活男神奇洛林維斯（Keanu Reeves）時隔多年後再主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）以及其他美國大片或上映無期。

有指連《22世紀殺人網絡 復活次元》都上映無期。（《22世紀殺人網絡 復活次元》預告擷圖）

據知眾多《蜘蛛俠》影迷在於《蜘蛛俠》的官方微博留言「今天是定檔的一天，你快定檔期吧」、「求求你，定檔吧」、「《蜘蛛俠》都定不了檔，很難想像以後都看甚麼樣的戲」不過都有網民回應「看《戰狼3》、《戰狼4》、《戰狼5》吧」

而日前都有微博網民爆料︰「美國進口片全部暫緩，已定檔期的除外。本來《蜘蛛俠》準備在8日早上10點定檔期的，然後由於美國抵制冬奧會，8時50分接到了消息，微博也有暗示，9點多《蜘蛛俠》官方微博連發兩次（還沒收到正式通知），9時57分暫緩美國電影的通知正式下來了。基本上可以宣布《蜘蛛俠》徹底寄（注：禁）了。」

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