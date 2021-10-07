變形金剛│北京環球影城「麥加登」遭舉報寸嘴　官媒發文鬧舉報者

北京環球影城在上月20日正式開幕，其中「變形金剛」園區深受遊客歡迎，皆因園區內的狂派首領「麥加登」（Megatron）與遊客互動時非常鬼馬，讓不少互動片段在網上爆紅。然而早前竟有遊客舉報「麥加登」說話無禮，不過官媒央視其後作出評論，還以「別丟人丟到外太空去了」為題來形容舉報者。



「麥加登」是狂派首領。（《變形金剛》劇照）

「變形金剛」園區內的「麥加登」喜歡說「愚蠢的傢伙，骯髒的人類。」，目的就是要讓大家來臣服他。「麥加登」面對不同的遊客，總會以不同的方式回應，如當被遊客質疑是冒牌貨時，他會反駁，並稱：「你才是冒牌貨！你根本就不是人類，可能是小狗變的！快轉過去拍照吧，小狗！」

另有小朋友問他「1+1等於幾」，「麥加登」即時回應：「你覺得我會回答你這個愚蠢的問題麼？那我考你個問題怎麼樣，我帥麼？」但小朋友說了一句不帥，「麥加登」即笑稱：「回答錯誤，趕緊下去吧！」，引起圍觀遊客哄堂大笑。

然而近日有人舉報「變形金剛」園區內的「麥加登」，指他經常說「骯髒」、「愚蠢」等，讓人感到不舒服。之後網上還流出一條片段，見到一名男子向「麥加登」舉中指，後者即時反應，說出：「你這個手勢太不禮貌了，你的爸爸媽媽沒教過你嗎？愚蠢的傢伙，骯髒的人類。下去，我不想跟他照相。」

男遊客向麥加登豎中指。（影片截圖）

短片在網上引起熱議，許多網民指摘涉事男遊客質素低。至於「麥加登」遭舉報一事，連官媒央視都作出評論，文章寫道：「你怎麼對他，他就怎麼對你，伸手不打笑臉人，豎中指，也不能對機器人啊，能把機器人氣得退場，得有多不文明啊！否則，豈不是在機器人面前丟了『高智商人類』的臉？」

文章更指出，「麥加登」是狂派心狠手辣的首領，故「愚蠢的傢伙，骯髒的人類」絕對合乎角色設定。最後文章形容園區內的「麥加登」跟電影相比，少了黑暗恐怖，但多了幽默有趣，雖然說出狠話，但卻帶來歡樂，保留特色又突破角色這種創新顯然被外界認可。

麥加登拒絕合影，並稱「你這個手勢太不禮貌了」。（影片截圖）

除此之外，由《王者之後：重拳復仇》（Creed II）導演Steven Caple Jr.執導的「變形金剛系列電影」第七部作品《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）將在明年6月底上映，而導演日前公開首張片場照，公開了博派及狂派的「演出」陣容。