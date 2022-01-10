《千與千尋》日本重播再掀熱潮　吉卜力親解續集傳聞及女主角原型

由宮崎駿執導的《千與千尋》在2001年上映時，叫好叫座。除了在日本創下多個票房紀錄外，還奪得不同獎項，其中包括第52屆柏林影展金熊獎及第75屆奧斯卡金像獎最佳動畫片等。這部電影早前在日本電視頻道重播，再次掀起熱潮，而吉卜力也特別分享電影留下來的謎團，並逐一回應，吸引許多網民朝聖。



《千與千尋》上映超過20年，但至今仍風靡不少觀眾。（《千與千尋》劇照）

1-2. 「千尋」原型與續集傳聞

吉卜力工作室日前趁《千與千尋》在日本電視頻道重播，在Twitter上分享電影留下來的謎團，其中包括女主角「千尋」的由來及《千與千尋》的續集傳聞等。據吉卜力指出，「千尋」這角色是參考了導演宮崎駿在10歲時認識的一位朋友，並以此作為角色原型。

至於電影的續集傳聞，曾傳出續集講述「千尋」回家後的故事，而且僅在部份戲院有得觀看。對於前者，宮崎駿表示：「當初是打算從千尋家展開，然後千尋的房間是連結妖怪世界的通道，和媽媽進入澡堂的故事，然而太麻煩就放棄了；至於後者，吉卜力則表示是屬於都市傳說。

宮崎駿表示「千尋」是參考了他在10歲時認識的一位朋友，並以此作為角色原型。（《千與千尋》劇照）

3-4. 《千與千尋》的靈感來源與「須見玲」

另外，吉卜力也解構了宮崎駿創作《千與千尋》的靈感來源：「沒有參考過特定的場所，宮崎駿想著過去曾經探訪的地方，但想不起來就靠想像，而開頭出現的小鎮美食街，是想著樂町及新橋的商店街繪製而成。

之後有網民問到，在澡堂工作的「須見玲」是人類嗎？還是她是另一種生物？吉卜力的官方答案是「澡堂的工作的員工，男都是蛙男，而女則是蛞蝓女，這似乎是一個象徵。就像來到吉卜力的新員工眼中，所有的叔叔都長得一模一樣。而『須見玲』是他們的前輩，所以看起來像人類，不就是這樣嗎？」

錢婆婆及湯婆婆當初的外貌並不一樣。（《千與千尋》劇照）

5-6. 關於坊寶寶、錢婆婆及湯婆婆

最後有網民問到為何坊寶寶會如此巨大及如何分辨錢婆婆及湯婆婆。對於前者，官方的答案是「象徵孩子長大了還像孩子一樣，湯婆婆感覺花很多錢在坊寶寶身上。宮崎先生一聽到8歲神木隆之介的聲音時就決定是他；至於後者，官方表示，原本錢婆婆及湯婆婆的樣兒並不一樣，直到分鏡時，覺得長一樣比較好。吉卜力公開過當時的手稿，錢婆婆為高瘦樣。

宮崎駿表示參考過樂町及新橋的商店街繪製而成。（《千與千尋》劇照）

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