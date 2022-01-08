《千與千尋》聯盛Loewe推新品　姜濤@MIRROR同款手袋價值$5,200

去年Loewe聯盛《龍貓》系列後，今年Loewe再與吉卜力工作室合作，在2022年為宮崎駿影迷帶來另一經典的驚喜，Loewe聯盛《千與千尋》系列，將其品牌的經典單品換上影迷們熟悉的角色，當中包括千尋、白龍、無臉男、湯婆婆以及煤炭屎鬼的圖案，更由香港人氣男子團體MIRROR成員姜濤、Lokman（楊樂文）以及Jer柳應廷亦獲邀為Loewe聯盛《千與千尋》系列拍攝造型照。
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今次Loewe跟吉卜力合作，透過提花、印花、拼布、刺繡及皮革鑲嵌等手法，重現《千與千尋》中描繪的神秘氛圍。
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