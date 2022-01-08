《千與千尋》聯盛Loewe推新品　姜濤@MIRROR同款手袋價值$5,200

去年Loewe聯盛《龍貓》系列後，今年Loewe再與吉卜力工作室合作，在2022年為宮崎駿影迷帶來另一經典的驚喜，Loewe聯盛《千與千尋》系列，將其品牌的經典單品換上影迷們熟悉的角色，當中包括千尋、白龍、無臉男、湯婆婆以及煤炭屎鬼的圖案，更由香港人氣男子團體MIRROR成員姜濤、Lokman（楊樂文）以及Jer柳應廷亦獲邀為Loewe聯盛《千與千尋》系列拍攝造型照。



姜濤着上Loewe的恤衫以及孭着印有白龍的Loewe Small Heel Pouch。（姜濤IG）

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就連一同拍電影的《呀媽有咗第2個》的毛舜筠都有在姜濤IG留言：「千與千尋🥰我最愛的動畫❤️。」（網上擷圖）

今次Loewe跟吉卜力合作，透過提花、印花、拼布、刺繡及皮革鑲嵌等手法，重現《千與千尋》中描繪的神秘氛圍。

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