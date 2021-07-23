【千與千尋20周年】宮崎駿的5大隱喻　警惕日本要正視戰爭罪行

由宮崎駿自編自導的《千與千尋》，在2001年7月19日在日本上映，不經不覺已經踏入20周年。這部獲得第52屆柏林影展金熊獎、第75屆奧斯卡金像獎最佳動畫及第30屆安妮獎最佳動畫等獎項的動畫，當年大家有否看懂宮崎駿的隱喻呢？



《千與千尋》剛剛踏入上映20周年。（《千與千尋》劇照）

據東京大學日本文學專業博士秦剛在其著作《「捕風者」宮崎駿：動畫電影的深度》中解釋，宮崎駿在《千與千尋》有五大隱喻，其中包括電影的片名、油屋的秘密及白龍的命運等等。

《千與千尋》有五大隱喻，其實連片名都有特別意思。（《千與千尋》劇照）

在《千與千尋》上映後，很多影迷都對日文片名《千と千尋の神隠し》感到疑惑，皆因「千尋」與「千」都是同一個人，但為什麼要用「と」連接呢？其實片名已經非常有心思。皆因在電影開頭，當時搬家途中的「千尋」一家，行駛在「20號國道」，而前方是「21號國道」。可是這兩條公路實際上在日本相距甚遠，故這比喻為人類從20世紀過渡至21世紀，所以片名為「『千與千』尋」，即時代交替。

有指這代表人類從20世紀過渡至21世紀。（《千與千尋》劇照）

除此之外，宮崎駿曾說過這部電影是獻給當年10歲小孩的故事，而電影在2001年上映，估計千尋是在1991年出生，亦是日本泡沫經濟爆破的那年。千尋成長在90年代平成經濟蕭條期，年輕一代對未來迷失及不安的心理。因此戲中曾聽到白龍對千尋說「要把名字藏好，不然就找不到回去的路」，及千尋問無臉男「你是從哪裡來？」等。

宮崎駿稱電影是獻給10歲小孩的故事，估計千尋是在1991年出生，亦是日本泡沫經濟爆破的那年。（《千與千尋》劇照）

之後就是由湯婆婆經營的澡堂「油屋」，而千尋的冒險之旅也從「油屋」開始。據宮崎駿表示：「千尋闖進的異界，其實就是日本社會，而我描繪的（油屋）就是日本。」而這澡堂的營運模式就是契約制、追求利益最大化的營業方針，從而反映出現代資本主義及消費社會。

據宮崎駿表示，由湯婆婆經營的澡堂「油屋」是代表日本。（《千與千尋》劇照）

另外，對於白龍的命運，有指是投射日本戰爭罪行，如白龍被一大群紙人追討，象徵著戰後各國對日本的譴責。雖然是紙，但卻足以讓白龍重傷。相信宮崎駿要透過白龍的命運，去警惕日本要正視歷史：「沒有歷史的人和忘記過去的民族，只能如蜉蝣一般消失。」

白龍的命運有指是投射日本戰爭罪行。（《千與千尋》劇照）

最後，宮崎駿曾表示搭電車回望湯屋是電影的高潮所在：「不知道大家有否察覺到電影高潮的部分，我覺得乘坐電車那一幕才是高潮。」千尋乘坐電車離開湯屋，要去「沼底」向錢婆婆道歉，而搭電車回望湯屋，象徵著日本對殖民地時期歷史的回顧，要回顧過去就必須拿出勇氣道歉，而道歉後才能迎接更好的未來。