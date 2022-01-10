金球獎2022│安德魯加菲首奪金球獎　韋史密夫憑《王者世家》封帝

第79屆金球獎（79th Golden Globe Awards）在香港時間今日（1月10日）早上10時開始，然而因為種族歧視、性騷擾及收賄等醜聞爆發，導致明星及媒體公司接連抵制今屆頒獎禮，最後官方改以「私人形式」舉辦，現場不設紅地毯，甚而不會有網上直播，僅透過官方網站公布得獎名單。



第79屆金球獎今年不設網上直播，頒獎禮用了約2小時便完成。（Twitter@goldenglobes）

大會首先頒發最佳電影女配角，最終由《西城故事》（West Side Story）女星Ariana DeBose奪得；至於最佳電影男配角，澳洲25歲男星Kodi Smit-McPhee憑《犬山記》（The Power of the Dog）奪得。

至於音樂及喜劇類最佳男主角方面，安德魯加菲（Andrew Garfield）憑Netflix電影《夢想期限tick, tick... BOOM!》（Tick, Tick... Boom!）首度獲得金球獎獎項。他在戲中飾演美國作曲家兼劇作家Jonathan Larson，他生前的作品《吉屋出租》（Rent）在1996年獲得東尼獎最佳音樂劇、最佳音樂劇編劇及最佳原創音樂等三個獎項，而音樂劇的演員Wilson Jermaine Heredia也贏得東尼獎最佳音樂劇男配角獎。《吉屋出租》同時也贏得1996年普立茲戲劇獎。

安德魯加菲憑Netflix電影《夢想期限tick, tick... BOOM!》首度獲得金球獎獎項。（《夢想期限tick, tick... BOOM!》劇照）

而音樂及喜劇類最佳女主角方面，由《西城故事》的20歲混血女星Rachel Zegler奪得，而《西城故事》更是她的電影處女作。其實在獲史提芬史匹堡（Steven Spielberg）選中成為女主角後，Rachel Zegler人氣開始急升，並獲邀參演《沙贊！神力集結2》（Shazam! Fury of the Gods）及主演真人版電影《白雪公主》。

《西城故事》的20歲混血女星Rachel Zegler（後）勇奪音樂及喜劇類最佳女主角；而同戲女星Ariana DeBose（前）奪得最佳電影女配角。（《西城故事》劇照）

至於劇情類最佳男主角方面，韋史密夫（Will Smith）憑《王者世家》（King Richard）所奪得。他在戲中飾演美國網球教練Richard Williams，是網球名將「大威」Venus Williams及「細威」Serena Williams的父親。這次是韋史密夫第四次入圍角逐劇情類最佳男主角，最終今次力壓《犬山記》的班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）及《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）的Denzel Washington成為金球獎影帝。

韋史密夫憑《王者世家》首度成為金球獎影帝。（《王者世家》劇照）

至於劇情類最佳女主角方面，妮歌潔曼（Nicole Kidman）憑傳記片《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）奪得，電影改編自美國著名喜劇女星Lucille Ball的故事。值得一提的是，原本電影的女主角為姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），但她在去年1月退出該項目，最終改由妮歌潔曼主演。

妮歌潔曼首度成為金球獎劇情類最佳女主角，而她曾兩次奪得音樂及喜劇類最佳女主角寶座。（《成為里卡多之路》劇照）

最佳電影劇本將由英國男星Kenneth Branagh憑自編自導電影《貝爾法斯特》（Belfast）勇奪，這部電影與《犬山記》同獲7項提名。《犬山記》的紐西蘭女導演Jane Campion憑電影首奪金球獎最佳導演外，還成為今屆戲劇類最佳電影，而《犬山記》早前已經為她帶來了威尼斯影展最佳導演銀獅獎。

至於音樂及喜劇類與戲劇類的最佳電影，則由由史提芬史匹堡執導的《西城故事》所奪得。而最佳外語片由日本代表《Drive My Car》，電影改編自村上春樹的作品，而電影由濱口龍介執導，並由西島秀俊主演。

《犬山記》紐西蘭女導演Jane Campion（左）首奪金球獎最佳導演，但班尼迪甘巴貝治卻失落劇情類最佳男主角。（Getty Images）

其實獎項方面，最佳原創歌曲由《007：生死有時》的「No Time to Die」所奪得，歌曲由Billie Eilish及其哥哥Finneas O'Connell聯合製作，並由前者主唱；至於最佳原創音樂，則由德國著名音樂家Hans Zimmer憑《沙丘瀚戰》（Dune）所奪得。

另外，迪士尼的《奇幻魔法屋》（Encanto）成為今屆最佳動畫片，動畫由Byron Howard及Jared Bush聯合執導，前者曾憑《超級零零狗》（Bolt）、《魔髮奇緣》（Tangled）及《優獸大都會》（Zootopia）三度入圍角逐金球獎最佳動畫片，並憑《優獸大都會》首次成為金球獎最佳動畫片，而今次是他第二度獲獎。

Billie Eilish主唱的「No Time to Die」成為今屆最佳原創歌曲。（網上圖片）

第79屆金球獎完整得獎名單！

戲劇類最佳電影：《犬山記》

音樂及喜劇類最佳電影：《西城故事》

劇情類最佳男主角：《王者世家》韋史密夫

劇情類最佳女主角：《成為里卡多之路》妮歌潔曼

音樂及喜劇類最佳男主角：《夢想期限tick, tick... BOOM!》安德魯加菲

音樂及喜劇類最佳女主角：《西城故事》Rachel Zegler

最佳男配角：《犬山記》Kodi Smit-McPhee

最佳女配角：《西城故事》Ariana DeBose

最佳導演：《犬山記》Jane Campion

最佳劇本：《貝爾法斯特》Kenneth Branagh

最佳原創音樂：《沙丘瀚戰》Hans Zimmer

最佳原創歌曲：《007：生死有時》「No Time to Die」

最佳動畫片：《奇幻魔法屋》

最佳外語片：《Drive My Car》