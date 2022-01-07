【金球獎2022】47歲里安納度情史極豐富　盤點男神10位最火辣女伴

由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及梅麗史翠普（Meryl Streep）等主演的Netflix電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up），其中電影男女主角里安納度狄卡比奧及珍妮花羅倫絲分別入圍角逐下星期舉行的第79屆金球獎（79th Golden Globe Awards）。然而說起里安納度狄卡比奧與金球獎，相信許多人仍然記得Ricky Gervais在2020年的金球獎上調侃他。



里安納度狄卡比奧在《從前，有個荷里活》曾與年輕小演員Julia Butters合作，當時後者的演出獲高度讚揚。（《從前，有個荷里活》劇照）

當時主持Ricky Gervais表示：「《愛爾蘭人》（The Irishman）並不是唯一一部超長而偉大的電影，《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）片長將近3小時，里安納度去參加首映，他看完電影後，會覺得自己旁邊的女伴已經超齡。」，笑他總與年輕女子交往。

里安納度狄卡比奧及珍妮花羅倫絲分別入圍角逐下星期舉行的第79屆金球獎。（《千萬別抬頭》劇照）

有網民自製表格盤點里安納度狄卡比奧的歷任女友，結果位位都唔超過25歲，而他更有57位女朋友。（網上圖片）

其實曾經有網民製表盤點如今47歲的里安納度狄卡比奧的歷任57位女友，發現他「只會與25歲以下的年輕女子交往」。至於他最長的戀情，據了解，是與傳奇超模Gisele Bündchen在一起的5年。以下是里安納度狄卡比奧10位最靚女友，以及交往時的年齡！！！

Gisele Bündchen與里安納度狄卡比奧在1999年開始拍拖，當時女方是19歲。（網上圖片）

第一位要介紹的是傳奇超模Gisele Bündchen，當時交往年齡是19歲。

Gisele Bündchen與里安納度狄卡比奧在1999年開始拍拖，當時她年齡是19歲。當年里安納度狄卡比奧還帶她出席奧斯卡，兩人郎才女貌，被視為金童玉女。可惜兩人最後在2005年分手。

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第二位是Bar Refaeli，當時交往年齡是21歲。（網上圖片）

第二位是Bar Refaeli，當時交往年齡是21歲。

里安納度狄卡比奧在2006年於南非拍攝《血鑽》（Blood Diamond）時認識了模特兒Bar Refaeli，更曾帶同女方出席威尼斯影展活動，兩人的關係直到2011年結束。

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第三位是Blake Lively，當時交往年齡是23歲。

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）現任太太，她曾與里安納度狄卡比奧發展過短暫情緣，當時二人被拍得結伴登上遊艇出海。

第四位是Erin Heatherton，當時交往年齡是22歲。

在與Blake Lively分手，里安納度狄卡比奧與擁有甜美樣貌、魔鬼身材的Erin Heatherton拍拖。女方曾是內衣品牌Victoria's Secret的知名模特兒，兩人在2011年開始拍拖，不過還是分手收場。

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第五位是Toni Garrn，當時交往年齡是20歲。

里安納度狄卡比奧與德國女模Toni Garrn在康城影展上邂逅，前者更多次帶女友出席公開場合，更曾見家長，甚至一度傳出他有意與女友訂婚，可惜最後兩人難逃分手命運。

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第六位是Kelly Rohrbach，當時交往年齡是25歲。

現年31歲的Kelly Rohrbach是一名美國女模特兒和演員，她曾在出現在2017年上映的《沙灘拯救隊》中飾演C.J. Parker。她在2015年與里安納度狄卡比奧交往，但這段戀情也只維持了8個月。

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第七位是Nina Agdal，當時交往年齡是24歲。

現年29歲的Nina Agdal是一位丹麥時尚模特兒，她在2016年與里安納度狄卡比奧交往，當時兩人被影到在紐約餐廳約會而讓戀情曝光，但交往期間不時傳出分訊，兩人最終在2017年分手。

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第八位是Bridget Hall，當時交往年齡是17歲。

據了解，如今44歲的Bridget Hall是里安納度狄卡比奧第一位公開的女模女友。二人在1994年開始交往，可是不夠一年後就分手。

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第九位是Lorena Rae，當時交往年齡是23歲。

現年27歲的德國模特兒Lorena Rae，她在2017年曾傳出與里安納度狄卡比奧拍拖，二人多次被影到結伴出遊，但未幾便分手。

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第十位是Camila Morrone，當時交往年齡是20歲。

里安納度狄卡比奧目前與阿根廷模特兒Camila Morrone穩定發展，兩人在2017年12月傳出交往消息，至今已經拍拖4年。據了解，Camila Morrone已經是里安納度狄卡比奧第57任女朋友，是阿根廷男星Maximo Morrone與女星Lucila Sola的女兒。近年屢次傳出好事近。