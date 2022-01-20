大導演羅維成功發掘三大武打巨星　卻遭李小龍喊殺與成龍鬧翻？

香港功夫片曾影響著全球電影，其中包括李小龍、成龍及李連杰等，三位功夫巨星都成功開創自己的輝煌年代，這三位巨星的成功其實都與香港電影導演羅維有莫大關係。雖然羅維先後跟三位巨星合作，卻先後與他們因不同原因而分道揚鑣，而羅維晚年的電影票房成績不亦太理想。最終在1996年1月20日因心臟病逝世，終年77歲。



《精武門》由羅維執導兼擔任編劇，而他在戲中還飾演探長。（《精武門》劇照）

羅維在1918年於江蘇出生，曾參與過抗日戲劇活動。1948年移居香港，並在永華影業公司擔任演員。及後他在1961年加入國際電影懋業，擔任導演及編劇，4年後獲邀加盟邵氏兄弟，並在邵氏工作了約5年，隨後在1970年，嘉禾電影擔任導演，而他更被稱為「跟風大師」，執導過近60部電影。

傳與李小龍片場大打出手

羅維在嘉禾電影擔任導演時，起用李小龍主演5部功夫片，成功在全球掀起功夫片熱潮，當時由他執導，並由李小龍主演的《唐山大兄》在1971年上映時，創下當時香港有史以來的最高票房紀錄，達319萬港元，讓兩人聲名大噪。之後兩人在1972年上映的《精武門》，票房更高達443萬港元，而電影更獲得三項金馬獎殊榮。

羅維與李小龍曾合作《唐山大兄》及《精武門》兩部電影，但兩人最後卻鬧翻收場。（《精武門》劇照）

然而看似黃金組合的二人，有指私底下關係不好，經常因拍攝意見不合而發生激烈爭執，還傳出在片場大打出手，羅維更聲稱李小龍曾持刀追殺他。有指二人不和源於羅維以捧紅李小龍自居，極力控制李小龍，最終導致兩人鬧翻而分道揚鑣。

李小龍在1973年7月離世，羅維在接受無綫電視訪問時，表現相當激動，更眼泛淚光，直言雖然曾遭李小龍侮辱過，但畢竟他也曾為李小龍執導過幾部電影，因此對李小龍突然離開感到難以置信。

《精武門》由羅維執導兼任編劇，其中一位沒有掛名的編劇是倪匡，戲中台詞「中國人不是東亞病夫」成為經典。（《精武門》影片擷圖）

與成龍對簿公堂

在李小龍死後，嘉禾起用許冠文的喜劇，羅維之後在1975年自立門戶，建立羅維影業公司，並把準備轉行做廚師的成龍從澳洲帶回香港，讓他主演《新精武門》、《少林木人巷》及《劍花煙雨江南》功夫片，可是反應普通。之後羅維在1978年將成龍外借給吳思遠拍《蛇形刁手》及《醉拳》，兩部電影取得空前的成功。

可是羅維最後與成龍對簿公堂，最終不歡而散。據了解，成龍曾在自傳中表示，在羅維旗下工作曾遭剝削，因此惹起成龍不滿，有指羅維更用黑社會威脅成龍，從而讓他屈服，最終事件鬧上法庭，而羅維敗訴。

成龍主演的《新精武門》由羅維執導。（《新精武門》劇照）

羅維找來成龍，還希望把他成為「第二個李小龍」，眼光獨到的他卻未能將成龍推向高峰。（《蛇形刁手》劇照）

賞識李連杰卻被兒子搶走

接連發掘了李小龍和成龍，卻雙雙反目成仇，羅維在1979年起用曾志偉做導演，成功拍出《踢館》和《賊贓》兩部票房豐收的功夫喜劇片。之後在1989年，羅維說服了在美國以學者身份交流的李連杰返港拍電影，可惜《龍在天涯》上映後口碑普通，而此時羅維遭到兒子羅大衛「打劫」，後者提議李連杰轉簽另一家公司，當時羅大衛極力勸說李連杰與嘉禾公司簽約，後來就出現了《黃飛鴻》。

李連杰在完成了第二部《黃飛鴻》電影後就離開了嘉禾，當時有指羅大衛沒有為李連杰爭取應有的權益，更反過來幫嘉禾壓榨李連杰。與嘉禾不歡而散後，李連杰成立了自己的正東製作有限公司。

曾志偉執導的動作喜劇電影《踢館》獲得不俗的票房與口碑，電影由姜大衞、徐少強及高飛主演。（《踢館》劇照）

之後羅維雖然在不同電影上擔任監製和出品人，但他耗資1,800萬拍攝《一刀傾城》，電影在1993年上映7月上映時，票房遇上滑鐵盧，僅得198萬票房，直接讓電影公司破產，而他的事業也一落千丈。他在1996年1月20日因心臟病離世，終年77歲。在1997年12月13日舉辦的第34屆金馬獎，羅維獲追頒「終身成就獎」。

李連杰都是羅維找回來，但他未能捧紅他。（《黃飛鴻》劇照）