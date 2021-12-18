《尚氣2》導演望邀成龍演出續集　「請到佢係我畢生夢想」

Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）取得相當不錯的成績，早前Marvel總裁Kevin Feige落實將會問拍續集《尚氣2》，繼續由Destin Daniel Cretton執導，由於導演對港產功夫片相當有興奮，首集請來梁朝偉、陳法拉以及元華等人演出，引起相當大的迴響。
近日導演接受外媒訪問時，被問到《尚氣2》想要找誰來演出時，Destin二話不說希望請來成龍演出。「我的意思是如果我們可以請到成龍演出，那將會是我畢生的夢想。」
事實上《尚氣》的武術指導請來了「成家班」的Brad Allan，可見導演對成龍的動作特技演出相當滿意，加上《尚氣》其中一幕，劉思慕在巴士上跟十環幫對決的戲份已相當有港產功夫片的味道，就數劉思慕脫下外套的一招已相當有熟悉的感覺。
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