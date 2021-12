《尚氣2》導演望邀成龍演出續集　「請到佢係我畢生夢想」

Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)取得相當不錯的成績,早前Marvel總裁Kevin Feige落實將會問拍續集《尚氣2》,繼續由Destin Daniel Cretton執導,由於導演對港產功夫片相當有興奮,首集請來梁朝偉、陳法拉以及元華等人演出,引起相當大的迴響。



主角文武與尚氣的父子情仇,是華語影視作品常見的倫理衝突;家長總是將自身期望套在子女身上,構成無形枷鎖。(電影劇照)

近日導演接受外媒訪問時,被問到《尚氣2》想要找誰來演出時,Destin二話不說希望請來成龍演出。「我的意思是如果我們可以請到成龍演出,那將會是我畢生的夢想。」

導演Destin Daniel Cretton在首集邀請了影帝梁輪偉。(IG圖片)

導演Destin Daniel Cretton表示續集希望邀請到成龍。(Getty Images)

事實上《尚氣》的武術指導請來了「成家班」的Brad Allan,可見導演對成龍的動作特技演出相當滿意,加上《尚氣》其中一幕,劉思慕在巴士上跟十環幫對決的戲份已相當有港產功夫片的味道,就數劉思慕脫下外套的一招已相當有熟悉的感覺。