哥倫比亞影業經典商標揭秘　「火炬女神」原來真有其人

香港近期因Omicron變種病毒株殺入社區而導致需要收緊防疫措施，15類處所，例如主題公園、酒吧及戲院等15類場所，需要暫時關閉至年初三（2月3日）。雖然未知戲院等15類場所能否如期重新開業，然而在戲院暫停營業前，由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），人氣可謂一時無兩。當影迷入場觀看電影時，相信必定留意到電影公司哥倫比亞影業（Columbia Pictures）的「火炬女神」。大家又知不知道，原來當年「火炬女神」是根據真人來繪製的。



《蜘蛛俠：不戰無歸》的製片商有哥倫比亞影業、Marvel Studios及Pascal Pictures，而電影發行則由SONY負責。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

老牌電影公司哥倫比亞影業製作過不少膾炙人口的作品，近期的熱話當然要數《蜘蛛俠：不戰無歸》，其他的還有《小婦人》（Little Women）、《逃出魔幻紀》（Jumanji）系列及《黑超特警組》（Men in Black）系列等。每當影迷入場觀看電影時，總會看到一位舉著火炬的神秘女子，莊嚴的樣子讓人以為是希臘神話中的某位女神。沒想到，「火炬女神」是根據真人來繪製的。

「SONY」商標出現後，緊接出場的是「哥倫比亞影業」的商標。（影片擷圖）

其實在1919年，Jack Cohn及Harry Cohn兩兄弟聯同Joe Brandt成立了哥倫比亞影業的前身Cohn-Brandt-Cohn Film Sales Corporation。在1924年，兩兄弟買下當時公司其餘的股份，正式改名為「哥倫比亞影業」，而當時公司的商標是一位身披長袍手持盾牌的女戰士，是參考了在1916年至1930年使用過的25美分硬幣圖案。4年後，即1928年，才換成影迷熟悉的「火炬女神」商標。據了解，有指當時的「火炬女神」的藍本是根據已故女星Evelyn Venable。

大家對這一幕有沒有印象呢？（影片擷圖）

隨著科技日新月異，商標在1936年換成站立，並在1943年製作了彩色版本。在1976年至1980年代，電影產業逐漸成熟，「火炬女神」也從原本靜止的圖像改成動態版。直到1992年重新製作，如今影迷見到的「火炬女神」商標，就是在30年前所製成的，而「火炬女神」的真身也較前期版本明確。

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當時年電影公司找來藝術家Michael J. Deas構思新版「火炬女神」，當時她找來一位28歲曾為報紙《The Times-Picayune》擔任平面設計師的Jenny Joseph擔任模特兒。由於時間有限，她僅同意在中午休息時間來幫忙。

最後Michael J. Deas找來攝影師好友Kathy Anderson幫忙，並在後者位於新奧爾良的家拍攝，整個過程歷時4小時。Kathy Anderson在2003年曾接受《My Filmviews》提到當年拍攝一事：「當才藝術家兼好朋友的Michael J. Deas叫我拍攝一張他用作一幅畫的參考圖片時，我不知道這幅畫會變得如此有代表性…而《The Times-Picayune》平面設計師的Jenny Joseph是一位完美的模特兒，而其餘的大家都知道了。」