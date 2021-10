【毒魔血戰大屠殺】幕後現身揭秘　Marvel電影竟與Matrix 4有關連

由安地索堅斯(Andy Serkis)執導、湯哈迪(Tom Hardy)、米雪威廉絲(Michelle Williams)、娜奧美夏莉絲(Naomie Harris)及活地夏里遜(Woody Harrelson)主演的《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)正在熱映中,沒想到這部Marvel電影竟與奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》(The Matrix Resurrections)有關連。



由湯哈迪及活地夏里遜主演的《毒魔:血戰大屠殺》收獲近3億美元全球票房。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

早前為《毒魔:血戰大屠殺》負責外景的Christopher Kusiak接受外國傳媒《Screen Rant》訪問,談到第二集的《毒魔》與《22世紀殺人網絡 復活次元》同樣於2020年2月在三藩市開拍,由於拍攝期相撞,所以「《毒魔:血戰大屠殺》最終在鏡頭前捕捉到《22世紀殺人網絡 復活次元》部份畫面。」

由奇洛李維斯與Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》將在今年12月底上映。(《22世紀殺人網絡 復活次元》劇照)

《毒魔:血戰大屠殺》劇組除了捕捉到《22世紀殺人網絡 復活次元》部份畫面外,還即興創作,最終將《22世紀殺人網絡 復活次元》的直昇機合併到《毒魔:血戰大屠殺》內。Christopher Kusiak稱:「我們很多駕駛鏡頭不能拍,因為《22世紀殺人網絡》控制了整個市中心。我們最終把其中一幕搬到停車場頂層拍攝,因為《22世紀殺人網絡 復活次元》,我們一直不能去到我們想拍攝的地方。」

沒想到《毒魔:血戰大屠殺》與《22世紀殺人網絡 復活次元》有這麼有趣的連繫。(網上圖片)

最後Christopher Kusiak還表示,如果是《毒魔:血戰大屠殺》先到這地方,《22世紀殺人網絡 復活次元》就需要找另一個方法拍攝。至於直昇機這幕戲在《毒魔:血戰大屠殺》接近尾聲時出現,當時毒魔說這是警用直昇機。