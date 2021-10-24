【毒魔血戰大屠殺】幕後現身揭秘　Marvel電影竟與Matrix 4有關連

由安地索堅斯（Andy Serkis）執導、湯哈迪（Tom Hardy）、米雪威廉絲（Michelle Williams）、娜奧美夏莉絲（Naomie Harris）及活地夏里遜（Woody Harrelson）主演的《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）正在熱映中，沒想到這部Marvel電影竟與奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）有關連。



由湯哈迪及活地夏里遜主演的《毒魔：血戰大屠殺》收獲近3億美元全球票房。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）

早前為《毒魔：血戰大屠殺》負責外景的Christopher Kusiak接受外國傳媒《Screen Rant》訪問，談到第二集的《毒魔》與《22世紀殺人網絡 復活次元》同樣於2020年2月在三藩市開拍，由於拍攝期相撞，所以「《毒魔：血戰大屠殺》最終在鏡頭前捕捉到《22世紀殺人網絡 復活次元》部份畫面。」

由奇洛李維斯與Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》將在今年12月底上映。（《22世紀殺人網絡 復活次元》劇照）

《毒魔：血戰大屠殺》劇組除了捕捉到《22世紀殺人網絡 復活次元》部份畫面外，還即興創作，最終將《22世紀殺人網絡 復活次元》的直昇機合併到《毒魔：血戰大屠殺》內。Christopher Kusiak稱：「我們很多駕駛鏡頭不能拍，因為《22世紀殺人網絡》控制了整個市中心。我們最終把其中一幕搬到停車場頂層拍攝，因為《22世紀殺人網絡 復活次元》，我們一直不能去到我們想拍攝的地方。」

沒想到《毒魔：血戰大屠殺》與《22世紀殺人網絡 復活次元》有這麼有趣的連繫。（網上圖片）

最後Christopher Kusiak還表示，如果是《毒魔：血戰大屠殺》先到這地方，《22世紀殺人網絡 復活次元》就需要找另一個方法拍攝。至於直昇機這幕戲在《毒魔：血戰大屠殺》接近尾聲時出現，當時毒魔說這是警用直昇機。