尚氣｜勁過雷神之槌？梁朝偉劉思慕武器「十環」揭秘　預告泄玄機

Marvel英雄武器向來是影迷關注的焦點之一,Marvel首部華裔英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》( Shang-Chi and the Legend Of The Ten Rings)已於2日上映。預告中,官方曝光尚氣所持的武器「十環」,還暗示其威力可能比雷神之槌(Mjölnir)更強大。



在《尚氣與十環幫傳奇》上映前夕,Marvel緊鑼密鼓的公開預告,影片中,尚氣的阿姨映南(楊紫瓊飾)說:「十環比你宇宙中所有東西都更強」,接著畫面閃過雷神之槌、鐵甲奇俠的裝甲以及變形俠醫,預告中也多次展現十環驚人的攻擊能力,似乎在暗示十環的威力不只比魁隆的無限寶石強,甚至更勝目前復仇者聯盟實力最強大的雷神之槌。

相關圖輯:尚氣|陳法拉低胸露背現身首映 難忘首演媽媽角色︰後來有了女兒(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 6

《尚氣與十環幫傳奇》自宣布籌拍以來話題不斷,梁朝偉的演出更是一大亮點,即使多次陷入包含辱華風波以及主角劉思慕的外型不符大眾期待等爭議,但電影仍在洛杉磯首映會獲得超高評價,還被認為是Marvel史上最佳動作片。

同場加映:尚氣|梁朝偉Figure撞樣增髮版李子雄 網民狂喜︰反而想買喎(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 4

延伸閱讀:

Respect you know!《尚氣與十環傳奇》全新預告亮點「放下成見」將成為網路迷因?

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】