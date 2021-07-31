尚氣｜Marvel公開花絮揭秘十環幫　梁朝偉同鐵甲奇俠有神秘關係

Marvel Studios打造首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）將於9月上映，官方日前釋出正式海報，不過有網民笑指後面的梁朝偉更搶鏡，而他手上的十環好似WiFi。
此外Marvel更釋出一條幕後花絮，追溯到MCU的源頭，為影迷揭開十環幫的神秘面紗。Marvel Studios總裁Kevin Feige先講到MCU的源頭有一個關鍵事件，就是Tony Stark成為鐵甲奇俠，當時他被迫替某組織製造武器，而該神秘組織正是「十環幫」，Kevin Feige更希望可以好好發揮「尚氣」這個角色。
主演「尚氣」的劉思慕表示當時得知Marvel要開拍《尚氣》時感到相當興奮,於是半開玩笑地在Twitter上向Marvel講到「喂！我們要談談吧？」事後笑指十分慶幸自己有這樣做！
事實上尚氣的背景故事十分獨特，當他發現自己爸爸是位邪惡霸主「文武／滿大人」後，再次被帶回該世界，更要應付「再次面對他」的事實，加上多年後「文武／滿大人」亦已變得更惡更頑固。
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