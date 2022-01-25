《西部世界》女星指控Marilyn Manson　19歲拍MV時遭「邪神」強姦

現年34歲的《西部世界》（Westworld）美國女星兼歌手Evan Rachel Wood，曾在去年2月表示，多年來曾遭前男友美國歌手「邪神」Marilyn Manson「恐怖地」虐待她。她近日在紀錄片《Phoenix Rising》，詳細講述如何被Marilyn Manson性侵的經過，指出她在2007年拍攝《Heart-Shaped Glasses》MV時，Marilyn Manson「基本上在鏡頭前強姦了她」。



《愛不回家》在2003年上映，是Evan Rachel Wood的成名作，她憑這部作品獲提名角逐金球獎最佳戲劇類電影女主角。（《愛不回家》劇照）

Evan Rachel Wood在即將在HBO上架的全新紀錄片《Phoenix Rising – Part I: Don't Fall》中透露，在拍攝《Heart-Shaped Glasses》MV時，與她的想法完全不同：「我們要拍攝的事情是沒有跟我商量過。我們曾經討論過一個模擬的性愛場景，但當真正拍攝時，他開始真正的插入。」

Evan Rachel Wood拍攝《愛不回家》時大約16歲。（《愛不回家》劇照）

Evan Rachel Wood還在該紀錄片表示，她在《Heart-Shaped Glasses》MV的拍攝現場「感到不安」，而且「沒有人照顧」。她說：「拍攝這MV是一次非常痛苦的經歷，我不知道如何為自己辯護，也不知道如何拒絕，因為我從小被教導不要頂嘴，只需要堅持到底。」

紀錄片《Phoenix Rising》由Amy Berg負責監製，詳細講述Evan Rachel Wood如何被Marilyn Manson性侵的經過。

可是最終因為感到噁心，她不得不把這件事說出來：「我好像做了一些可恥的事，我可以說當時的工作人員都感到不自在，沒有人知道應該怎麼做。因為虛假的藉口，我被強迫從事商業性行為。那是他對我的第一次犯罪行為，我基本上在鏡頭前遭到強姦。」

Evan Rachel Wood於2007年曾公開戀上Marilyn Manson。（Getty Images）

至於當初的《Heart-Shaped Glasses》MV拍攝概念，Evan Rachel Wood表示：「（他們）告訴我會度過了一段美好又浪漫的時光，但這些都不是事實。然而當時我害怕做任何會讓Brian Warner（Marilyn Manson原名）不高興的事。」而Evan Rachel Wood還在紀錄片提到，Marilyn Manson是納粹的粉絲，其中包括取笑她的猶太血統，而Marilyn Manson房間寫有「殺死所有猶太人」的字句。

Evan Rachel Wood表示MV的概念與當初的不一樣。（《西部世界》劇照）

目前Marilyn Manson沒有任何回應，但根據紀錄片《Phoenix Rising》的說法，Marilyn Manson的法律團隊不評論這指控。其實在去年傳出Marilyn Manson性侵或虐待多名女性後，Marilyn Manson的律師曾發表一份聲明，當時內容聲稱「Brian Warner強烈否認任何性侵或虐待任何人的指控。」