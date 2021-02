邪神Marilyn Manson被指控虐待性侵　驚動美國參議院FBI介入調查

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-02-04 17:20

繼《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)男星艾米漢默(Armie Hammer)被爆熱愛性虐和吸食人血後,HBO燒腦神劇《西部世界》(Westworld)女主角Evan Rachel Wood日前透過Instagram公開斥前未婚夫「邪神」Marilyn Manson曾多次性侵及虐待她。事件曝光後,再有多達8名女子,包括前豔星Jenna Jameson,出來指控「邪神」,更驚動美國參議員Susan Rubio和FBI介入調查。

Evan Rachel Wood於2007年曾公開戀上Marilyn Manson,但當時只有19歲的自己卻被對方洗腦和操控,更在往後數年被男方虐待。她在Instagram表示自己已受夠活在報復、誹謗和勒索的恐懼中,故決定指證Marilyn Manson,並避免更多人受苦。而前豔星Jenna Jameson日前就向外國傳媒爆料,指Manson做愛的時候喜歡咬人,對方更曾表示渴望將她燒死。

雖然Manson否認指控,並表示自己的表演和生活一直引起外界極大關注和爭議,但兩人的指控已經嚴重扭曲了事實。Manson的脫衣舞孃前妻Dita Von Teese卻公開維護Manson,而兩人的感情和婚姻跟其他人不同:「如果是如同指控中那樣,我就不會在2005年12月跟他(Manson)結婚。」另外,醜聞爆出後Manson所屬唱片公司立即劃清界線,宣布已跟他解除合約。而Starz頻道亦表明會刪剪Manson在美劇《American Gods》第三季中的演出片段。